Di rûniştina "Heritage Code" ya li KazanForumê da guherîna dijîtal a çapemeniyê hat guftûgokirin

Hümeyra Ayaz
15 Gulan 2026•Rojanekirin: 15 Gulan 2026
Di çarçoveya "Alema Rûsya-Îslamê: KazanForum 2026" a ku li Kazana paytextê Tataristanê tê lidarxistin da bi serenava "Heritage Code: The Digital Evolution of Meanings" a ku mijarên rojeva çapemeniyê hatin guftûgokirin rûniştinek hat lidarxistin.
Çalakiya ku li KazanForuma ku Ajansa Anadoluyê (AA) hevkarê wê yê ragihandinê ya global e hat lidarxistin bi hevkariya organîzasyona Ajansa Ragihandina Girseyî û Çapemeniyê ya Tatmedîayê û Koma Vîzyona Stratejîk a Alema Rûsya-Îslamê hat kirin.
Di rûniştina k birêvebirên çapemeniyê yên ji Rûsya û welatên endamê Teşkîlata Hevkariya Îslamê (THÎ) anî ba hev derfetên hevkariya navneteweyî, hilberîna naverokên zêde tên telebkirin û formatên çapemeniya hatin axaftin.
Di rûniştinê da rewşa hevkariya pêş dikeve ya di navbera Rûsya û welatên Îslamê hat guftûgokirin û hat destnîşankirin ku ev peywendî wekî "pireya çapemeniyê" ye.
Beşdarvanan diyar kir ku ev hevkariya ku xwe dispêre çendî salan di roja me da gihaşt asteke stratejîk û taybettir û bal hat kişandin ser girîngiya xurtkirina diyalog û derfetên hilberîna hevpar.
Di bernameyê da her wiha bandora hişê çêkirî ya li ser çapemeniyê jî di nav mijarên sereke yên rojevê da cî girt.
Hat nirxandin ka hişê çêkirî dê çawa têşe bide hilberîna naverokên çapemeniyê û guherîna sektorê û xetereyên muhtemel ên ku dê ji ber vê teknolojiyê derkevin holê û tevdîrên divê ji bo pirsgirêkên etîk bên hildan jî hatin nîqaşkirin.
Di navbera axiveran da xebatkarên çapemeniyê yên ji Tirkiye, Tataristan, Qeter, Umman, Tûnis, Misir, Cezayîr, Malezya, Qazaxistan, Qirxizistan, Ozbekistan, Endonezya, Erebistana Siûdî û Rûsyayê jî cî girtin.
Marat Gatînê Şêwirmendê Serokomarê Tataristanê di axaftina xwe ya vir da got ku "Em kêfxweş in ku ji 21 welatan ji 50 kesî zêdetir nûnerên çapemeniyê bersiva bangewaziya me ya beşdariyê dan."