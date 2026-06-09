"Civîna Aboriyên Bajêran ya AAyê" ya ku cihana kar a Tirkiye-Sûriyeyê tîne bal hev, dest pê kir
"Civîna Aboriyên Bajarên Gazîentab-Heleb"ê ya ku bi pêşengiya Ajansa Anadoluyê (AA), rêvebiriya Walîtiya Gazîentabê, mazuvaniya Şaredariya Bajarê Mezin a Gazîentabê û alîkariya Kalyon Înşaet û SANKO Holdîngê va tê lidarxistin, dest pê kir.
Uğur Aslanhan, Enes Egemen Çıvgın
09 Hezîran 2026•Rojanekirin: 09 Hezîran 2026
İSTANBUL
Civînê li Navenda Kongre û Hunerê ya Maverayê ya Zanîngeha Gazîentabê dest pê kir.
Waliyê Gazîentabê Kemal Çeber, Şaredara Bajarê Mezin a Gazîentabê Fatma Şahîn, Alîkarê Waliyê Helebê Mehmûd Şahade û Serokê Lijneya Rêveberiyê û Midûrê Giştî yê AAyê Serdar Karagoz axaftinên destpêkê kirin.
Di civînê da têkiliyên bazirganî yên ku di navbera Tirkiye û Sûriyeyê da xurt dibin wê werin rojevê, di vê çarçoweyê da da heke di navbera Gazîentab û Helebê da qadên regulekirina taybet werin çêkirin, wê li ser xeta sînor avakirina ekosîstemeke mezin a hilberîna navberê were nirxandin.
Piştî destpêkê bi moderatoriya Dîrektorê Nûçeyên Aborî-Fînansê yên AAyê Serhat Akan rûniştina ewil a bi sernavê "Ji bo Tirkiye û Sûriyeyê di Bazirganiyê da Asoyên Nû" wê çêbibe.
Di vê rûniştinê da Wezîrê Bazirganiyê Omer Bolat û Wezîrê Aborî û Pîşesaziyê yê Sûriyeyê Mihemed Nîdal eş-Şaar wê wek axaftvan biaxivin û derfetên hevkariyê yên aboriyên her du welatan wê werin nirxandin.
Balyozê Tirkiyeyê yê Şamê Nuh Yilmaz wê bibe mêvanê rûniştina taybet a ku di çarçoveya çalakiyê da were lidarxistin. Di vê rûniştinê da peyamên li ser têkiliyên bazirganî, lojîstîk û hilberînê yên di navbera Tirkiye û Sûriyeyê da û her wiha entegrasyona aborî ya herêmî wê bên dayîn.
Di rûniştina bi sernavê "Di Heyama Nû da Firsend û Derfet"ê da Serokê Odeya Pîşesaziyê ya Gazîentabê Adnan Unverdi, Serokê Odeya Bazirganiyê ya Gazîentabê Mehmet Tuncay Yildirim, Serokê Odeya Bazirganiyê ya Helebê Mihemed Seîd Şêxkar û Serokê Odeya Pîşesaziyê ya Helebê Îmad Taha El Qasim wê bên ezimandin.
Midûrê Herêma Gazîentabê yê AAyê Kerem Kocalar wê moderatoriya vê rûniştinê bike û girîngiya stratejîk a di aborî û bazirganiyê da ya xeta Gazîentab û Helebê wê bê nirxandin.
Rûniştina dawî ya civînê ya bi sernavê "Di Hilberîn, Îxracat û Gumrikê da Heyameke Nû" jî wê ji hêla Midûra Nûçeyên Aboriyê yên AAyê Merve Ozlem Çakir va bê rêvebirin.
Di rûniştinê da Midûrê Giştî yê Gumrikan yê Wezareta Bazirganiyê Mustafa Gumuş, Serokê Lijneya Rêvebiriyê ya Herêma Pîşesaziya Organîze ya Gazîentabê (OSB) Cengîz Şîmşek û Serokê Kordînatorê Yekîtiya Îxracatkarên Başûrê Rojhilatê Anadoluyê Mete Akcan wê biaxivin.
Armanca vê civînê ew e ku bi rêya sinerjiya ku li Gazîentabê çêdibe alîkarî ji bo ji nû va avakirina Sûriyeyê bê dayîn, bazirganiya di navbera Tirkiye û Sûriyeyê da bi awayekî domdar û bi nirxeke zêdekirî ava bike, derfetên hilberîn, lojîstîk û veberhênanê yên herêmî ronî bike û çarçoveyên hevkariyê yên mayînde di navbera sektorên giştî, taybet û akademîk da biafirîne.
Her wiha armanc ew e ku di civînê da têkiliyên bazirganî, lojîstîk û hilberînê yên ku di navbera Tirkiye û Sûriyeyê da car din xurt bûn û mijarên entegrasyona aborî ya herêmî jî werin nirxandin.