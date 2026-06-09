"Civîna Aboriyên Bajêran ya AAyê" ya ku alema kar û siyasetê ya Tirkiye-Sûriyeyê anî bal hev bi dawî bû

Uğur Aslanhan, Enes Ege
09 Hezîran 2026•Rojanekirin: 10 Hezîran 2026
"Civîna Aboriyên Bajêran ya AAyê" ya ku alema kar û siyasetê ya Tirkiye-Sûriyeyê anî bal hev û derfetên hevkariya aborî ya di navbera herdu welatan da hatin guftûgokirin, bi dawî bû.
Civîn bi pêşengiya Ajansa Anadoluyê (AA), rêvebiriya Walîtiya Gazîentabê, mazuvaniya Şaredariya Bajarê Mezin a Gazîentabê û alîkariya Kalyon Înşaet û SANKO Holdîngê va hat lidarxistin.
Waliyê Gazîentabê Kemal Çeber, Şaredara Şaredariya Bajarê Mezin a Gazîentabê Fatma Şahîn, Alîkarê Waliyê Helebê Mahmut Şahade û Serokê Lijneya Birêvebiriyê û Midûrê Giştî yê AAyê Serdar Karagoz axaftinên vekirinê yên civîna li Navena Çand û Hunerê ya Zanîngeha Gazîentabê hat lidarxistin kirin.
Lûtke piştî panelên ku seranserê rojê dewam kirin, bi dawî bû.