Uni Eropa dukung normalisasi Armenia dan Turkiye

UE sambut langkah Armenia dan Turkiye pulihkan jalur kereta Normalisasi hubungan kedua negara dinilai penting bagi stabilitas kawasan

Uni Eropa menyambut pertemuan terbaru antara Armenia dan Turkiye yang membahas upaya memulihkan konektivitas jalur kereta api antara kedua negara, sebagai bagian dari proses normalisasi hubungan.

Dalam pernyataan pada Rabu, kantor Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas menyatakan pihaknya menyambut pertemuan kelompok kerja bilateral Armenia–Turkiye yang digelar di Kars, Turkiye timur laut, untuk membahas kemajuan pemulihan jalur rel.

Uni Eropa menilai momentum berkelanjutan dalam proses normalisasi kedua negara mencerminkan dinamika positif di kawasan yang penting bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas jangka panjang.

Blok tersebut juga mendorong normalisasi penuh hubungan antara Armenia dan Turkiye.

Menurut Uni Eropa, jalur kereta Kars–Gyumri yang direncanakan akan meningkatkan konektivitas kawasan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah Kaukasus Selatan.

Uni Eropa juga menegaskan komitmennya untuk terus terlibat dalam penguatan konektivitas regional melalui berbagai inisiatif, termasuk Agenda Konektivitas Lintas Kawasan, strategi Global Gateway, serta Koridor Transportasi Trans-Kaspia.

Armenia dan Turkiye disebut sebagai mitra penting dalam upaya tersebut.