Menlu Turkiye Fidan menyatakan Turkiye menggelar Forum Diplomasi Antalya yang dihadiri 23 kepala negara dan pemerintahan, perwakilan 150 negara, dan 66 organisasi internasional dengan total 6.400 peserta dalam 52 sesi selama tiga hari

Turkiye perluas peran diplomasi global lewat Forum Antalya, bahas Gaza hingga gencatan senjata Iran Menlu Turkiye Fidan menyatakan Turkiye menggelar Forum Diplomasi Antalya yang dihadiri 23 kepala negara dan pemerintahan, perwakilan 150 negara, dan 66 organisasi internasional dengan total 6.400 peserta dalam 52 sesi selama tiga hari

Forum Diplomasi Antalya akhir pekan ini mempertemukan ribuan pemimpin dunia dan menjadi platform kunci untuk menangani krisis internasional besar, kata Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan pada Minggu, seraya menegaskan peran diplomasi dan mediasi Turkiye yang terus berkembang.

Berbicara dalam konferensi pers penutupan forum tiga hari di kota Antalya di selatan Turkiye, Fidan mengatakan 23 kepala negara dan pemerintahan, 13 wakil pemimpin, dan 50 menteri pemerintahan hadir dalam acara tersebut bersama perwakilan dari 150 negara dan 66 organisasi internasional.

"Selama tiga hari, Antalya kembali menjadi pusat di mana denyut diplomasi global terasa," kata Fidan, menambahkan bahwa 6.400 peserta bergabung dalam 52 sesi yang membahas krisis dari Asia-Pasifik hingga Amerika Latin, Eropa, dan Asia Tengah.

Fidan menyampaikan bahwa Presiden Recep Tayyip Erdogan bersama pejabat senior Turkiye dan mitra asing mereka menggelar sejumlah pertemuan bilateral di sela-sela forum, sementara beberapa pertemuan diplomatik penting juga diselenggarakan di sana.

Pertemuan kuadrilateral Turkiye, Pakistan, Arab Saudi, Mesir

Fidan membenarkan bahwa Turkiye menggelar pertemuan kuadrilateral dengan Pakistan, Arab Saudi, dan Mesir yang berfokus pada stabilitas regional, kerja sama, dan keamanan maritim.

"Tujuan kami adalah agar keempat negara ini menangani isu-isu regional dengan agenda yang realistis dan dapat dilaksanakan," ujarnya.

Fidan membantah klaim bahwa pembicaraan tersebut bertujuan membentuk aliansi militer, seraya menyebut Turkiye berfokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi, bukan konfrontasi.

"Kami tidak membentuk aliansi melawan pihak lain. Kami mencari cara untuk mengakhiri konflik, memajukan kemajuan ekonomi, dan memastikan stabilitas di kawasan kami," katanya.

Fidan menambahkan bahwa keempat negara mewakili struktur regional yang lebih luas, dan menekankan bahwa kerja sama yang lebih kuat dapat membuka potensi kawasan.

"Jika kawasan ini terus menunggu bantuan dari luar, ia akan terus menghadapi masalah yang sama tanpa batas waktu," ujarnya.

Perundingan Iran-AS dan upaya gencatan senjata

Fidan mengatakan Turkiye memantau secara seksama perundingan antara Iran dan AS, dengan Pakistan memainkan peran mediasi.

"Kami telah mencapai tahap kritis dalam pembicaraan. Kedua belah pihak melanjutkan negosiasi dengan keseriusan," katanya.

Fidan menyampaikan optimisme bahwa gencatan senjata akan diperpanjang.

"Tidak ada yang menginginkan perang baru. Komunitas internasional mendesak kedua pihak untuk memperpanjang gencatan senjata dan melanjutkan negosiasi," ujar Fidan.

Rencana perdamaian Gaza dan kebijakan Israel

Fidan mengatakan pertemuan terpisah enam negara Muslim juga membahas rencana perdamaian Gaza dan menegaskan kembali komitmen bersama mereka untuk mencapai perdamaian yang langgeng.

"Niat Israel untuk mengosongkan Gaza, baik melalui pembunuhan maupun pengusiran, sudah diketahui semua orang," kata Fidan.

Ia menggambarkan kebijakan ekspansionis Israel sebagai ancaman keamanan global yang semakin besar.

"Ini bukan lagi sekadar isu regional, melainkan masalah keamanan global," tambahnya.

Perang Rusia-Ukraina

Fidan mengatakan Turkiye tetap siap menjadi tuan rumah perundingan perdamaian Rusia-Ukraina lebih lanjut.

"Perang yang memasuki tahun kelima ini harus berakhir. Kami siap kembali menjadi tuan rumah pertemuan, baik di tingkat teknis maupun kepemimpinan," katanya.

Fidan memperingatkan agar perhatian global yang beralih ke krisis lain tidak mengurangi fokus pada Ukraina.

Proses perdamaian Kaukasus Selatan

Fidan juga menyebut Armenia dan Azerbaijan telah membuat kemajuan signifikan menuju kesepakatan perdamaian.

"Kedua belah pihak tulus dalam mengejar perdamaian. Dengan kesepakatan akhir, kawasan ini akan menjadi jauh lebih stabil," ujarnya.

Fidan mencatat bahwa normalisasi antara Azerbaijan dan Armenia juga dapat mendorong normalisasi Turkiye-Armenia dan memperkuat konektivitas regional, termasuk pentingnya Koridor Tengah dan Koridor Zangezur yang menghubungkan Azerbaijan dengan enklave Nakhchivan.

Lebanon dan stabilitas regional

Fidan memperingatkan bahwa operasi militer Israel di Lebanon berisiko semakin mendestabilisasi kawasan.

"Lebih dari satu juta orang telah mengungsi. Ini bukan hanya masalah kemanusiaan, tetapi juga ancaman serius bagi stabilitas regional," katanya.

Diplomasi Afrika dan upaya mediasi

Fidan menyoroti keterlibatan diplomatik Turkiye yang terus berkembang di Afrika, mencakup mediasi dan kerja sama keamanan.

"Kami menjalankan strategi dua jalur di Afrika, yakni kerja sama ekonomi dan penyelesaian konflik," katanya.

Ia menyebut dukungan Turkiye untuk upaya pemberantasan terorisme Somalia, kerja sama dengan Nigeria, mediasi antara Somalia dan Ethiopia, serta dukungan untuk perdamaian di Libya dan Sudan.

Keamanan energi dan proyek konektivitas

Fidan mengatakan ketegangan terkini di sekitar Selat Hormuz menegaskan pentingnya rute konektivitas dan transportasi energi alternatif.

"Proyek yang menghubungkan Teluk melalui Suriah dan Turkiye ke pasar internasional semakin penting," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa proyek transportasi kereta api dan darat antara Turkiye, Suriah, dan Arab Saudi sedang dalam pembahasan.

Kekuatan menengah dan tata kelola global

Fidan mengatakan negara-negara kekuatan menengah semakin berkoordinasi untuk mengelola krisis global, dan Turkiye tengah memperkuat kerja sama dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Inggris, Prancis, dan Kanada.

Fidan juga menyebut forum ini membahas tantangan global yang berkembang, termasuk kecerdasan buatan, mineral kritis, ketahanan pangan, perubahan iklim, dan persaingan geopolitik.

"Di saat polarisasi menggantikan dialog, Forum Diplomasi Antalya telah menjadi platform langka bagi harapan, dialog, dan solusi," ujarnya.

"Daya tarik Turkiye sebagai pusat diplomatik akan terus berkembang," tambah Fidan.