Pemerintah Turkiye berupaya menghubungkan industri keuangan syariah domestik dengan pasar global melalui kerja sama internasional yang lebih luas

Turkiye perkuat keuangan syariah dan arus investasi di KTT Ekonomi Islam Global Pemerintah Turkiye berupaya menghubungkan industri keuangan syariah domestik dengan pasar global melalui kerja sama internasional yang lebih luas

Turkiye berkomitmen untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah dan meningkatkan arus investasi melalui pengembangan pusat keuangan serta perluasan akses ke pasar global dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ekonomi Islam Global ke-3 di Istanbul.

Forum yang mempertemukan pembuat kebijakan, lembaga keuangan, investor, pelaku usaha, dan akademisi itu digelar di bawah naungan Kepresidenan Turkiye sebagai bagian dari rangkaian AlBaraka Summit dan berlangsung di kantor pusat Halkbank di Istanbul Financial Center.

Berbicara pada pembukaan hari kedua KTT, Kamis, Kepala Eksekutif Türkiye Wealth Fund Salim Arda Ermut mengatakan Istanbul menjadi lokasi yang tepat untuk penyelenggaraan forum tersebut dan bahwa Istanbul Financial Center merupakan bagian dari visi jangka panjang negara itu.

Menurut Ermut, pusat keuangan tersebut telah mencatat kemajuan signifikan sejak 2023 dengan menjadi lokasi berbagai lembaga publik dan otoritas regulator utama serta kini menampung hampir 20.000 orang.

Ia mengatakan layanan “One-Stop Office” yang diluncurkan di pusat keuangan tersebut akan mempercepat sekaligus menyederhanakan proses investasi.

Menyinggung tantangan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir, Ermut mengatakan keuangan syariah mendukung kegiatan produktif, pembangunan jangka panjang, kewirausahaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai Türkiye Wealth Fund, kami memandang keuangan syariah sebagai bagian penting dari strategi jangka panjang kami,” katanya.

Ermut mengatakan dana kekayaan negara Turkiye telah merealisasikan sejumlah transaksi keuangan syariah dalam dua tahun terakhir yang menunjukkan pentingnya sektor tersebut sebagai sumber modal jangka panjang.

“Kami bertekad mendukung pertumbuhan keuangan syariah pada periode mendatang,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keuangan syariah bukan sekadar alternatif sumber pembiayaan, melainkan juga pendekatan baru dalam memandang modal dan membangun sistem keuangan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Kantor Investasi dan Keuangan Kepresidenan Turkiye Ahmet Burak Daglioglu mengatakan perkembangan positif dalam sektor keuangan syariah terus terlihat selama setahun terakhir.

Menurut Daglioglu, kantornya berfokus pada internasionalisasi, pengembangan strategi, penguatan ekosistem, serta pembangunan infrastruktur dan kapasitas.

Ia mengatakan Turkiye berupaya menghubungkan sektor keuangan syariahnya dengan pasar global. Dalam setahun terakhir, delegasi Turkiye telah melakukan kunjungan ke negara-negara Teluk, Inggris, Malaysia, dan Indonesia.

Daglioglu menekankan pentingnya akses perusahaan-perusahaan Turkiye terhadap instrumen keuangan syariah, termasuk akses ke pasar internasional dan penerbitan sukuk.

Ia juga mengatakan Turkiye ingin meningkatkan perdagangan di antara negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan telah membentuk satuan tugas khusus untuk mendukung tujuan tersebut.

Menurutnya, Turkiye akan terus bekerja sama dengan Islamic Development Bank Group dalam menyusun strategi keuangan syariah nasional, dengan dokumen konkret yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

Daglioglu menambahkan bahwa Turkiye berencana membangun bank data terbuka yang mencakup informasi dari berbagai bank pembangunan serta platform digital yang menghimpun data terkait pasar modal yang mudah diakses.

Ia juga mengatakan periode insentif baru telah dimulai di Istanbul Financial Center setelah langkah-langkah yang diumumkan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

“Kami akan fokus pada dana-dana swasta dan berupaya agar dana tersebut menempatkan investasinya di Turkiye,” katanya.