Turkiye perkuat daya saing global lewat investasi dan energi hijau

Turkiye dorong investasi dan transformasi energi untuk masa depan Pemerintah Turkiye menargetkan peningkatan besar kapasitas energi terbarukan hingga 2035

Pemerintah Turkiye memaparkan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing global, menarik investasi, dan mempercepat transisi energi hijau melalui berbagai kebijakan baru di sektor perdagangan dan teknologi.

Dalam konferensi pers “Powerhouse for Investment in the Türkiye Century” di Ankara pada Senin, Menteri Perdagangan Omer Bolat menyoroti kebijakan untuk memperkuat sektor ekspor dan menarik investasi asing langsung.

Sejak 2021, Turkiye telah menyelaraskan regulasi industrinya dengan mekanisme penyesuaian karbon perbatasan Uni Eropa dan kriteria Green Deal guna mencegah kebocoran karbon.

Pemerintah, menurut Bolat, juga berkoordinasi erat dengan sektor swasta untuk menyesuaikan industri utama seperti semen, baja, pupuk, energi, dan tekstil dengan standar lingkungan baru.

Ia menambahkan Turkiye telah menginvestasikan sekitar 300 miliar dolar AS di sektor transportasi dan 200 miliar dolar AS di infrastruktur energi di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Dengan memanfaatkan posisi geografis strategis, Turkiye juga mengembangkan rute perdagangan alternatif melalui negara-negara tetangga.

Upaya tersebut disebut telah membuahkan hasil, dengan Turkiye menarik investasi asing langsung sebesar 300 miliar dolar AS dalam 23 tahun terakhir.

Program Tech Visa dan target energi hijau

Menteri Industri dan Teknologi Mehmet Fatih Kacir mengatakan pemerintah telah menghapus hambatan birokrasi dalam pendirian perusahaan digital melalui program Tech Visa.

Ia menyebut investor internasional kini dapat mendirikan usaha secara jarak jauh melalui sistem verifikasi identitas berbasis paspor.

Menurutnya, pelaku usaha juga mendapatkan akses ke layanan kantor virtual dan infrastruktur akuntansi otomatis untuk menekan biaya operasional.

Saat ini, sekitar 13.000 perusahaan beroperasi di 114 taman teknologi di Turkiye dengan dukungan negara.

Kacir menegaskan Turkiye membuka peluang untuk menarik talenta global melalui ekosistem kewirausahaan yang kuat dan kemampuan industri pertahanan yang maju.

Program Tech Visa disebut telah menarik lebih dari 5.000 talenta digital dalam tahun pertama dengan proses izin kerja yang dapat diselesaikan dalam dua pekan.

Ia juga menambahkan anggota perusahaan digital memperoleh berbagai fasilitas khusus, termasuk akses ke pusat kewirausahaan kelas dunia melalui proyek Terminal Istanbul.

Pemerintah berencana memberikan pembebasan pajak dan insentif keuangan bagi perusahaan yang memenuhi syarat hingga mencapai skala usaha tertentu.

Kacir menegaskan transformasi hijau menjadi strategi utama, dengan dukungan terhadap peralihan industri menuju energi terbarukan.

Ia menyebut kapasitas terpasang energi surya Turkiye mencapai 23 gigawatt dan energi angin 13 gigawatt.

Turkiye menargetkan kapasitas 80 gigawatt energi surya dan 40 gigawatt energi angin pada 2035.

Parlemen juga telah menyetujui regulasi baru untuk mempermudah dan mendukung investasi proyek energi terbarukan.

Kacir mengatakan pembangkit listrik tenaga nuklir Akkuyu yang dibangun dengan dukungan Rusia akan mulai beroperasi tahun ini.

Ia juga mengungkap rencana dua investasi nuklir tambahan dengan target kapasitas 20 gigawatt dari pembangkit konvensional dan 50 gigawatt dari reaktor modular kecil.

Menurutnya, program baru untuk teknologi reaktor modular kecil juga tengah disiapkan.