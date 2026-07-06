Turkiye siapkan limusin Togg khusus untuk pemimpin KTT NATO

Limusin tersebut akan digunakan di area KTT dan jalur protokol resmi dengan kecepatan sekitar 50 kilometer per jam

Togg T10X jadi kendaraan protokol pemimpin dunia di KTT NATO Ankara Limusin tersebut akan digunakan di area KTT dan jalur protokol resmi dengan kecepatan sekitar 50 kilometer per jam

Sebanyak 10 unit limusin khusus dari kendaraan listrik domestik Turkiye, Togg T10X, telah disiapkan untuk mengangkut para pemimpin negara selama KTT Kepala Negara dan Pemerintahan NATO ke-36 di Ankara.

Menjelang penyelenggaraan KTT, limusin Togg T10X yang telah dimodifikasi ditambahkan ke dalam armada protokol.

Kendaraan yang dipamerkan di luar lokasi ATO Congressium itu mencakup model dengan warna nasional Turkiye, merah dan putih, serta versi khusus yang dihiasi nuansa toska dan motif tradisional.

Limusin tersebut diperkirakan akan beroperasi pada rute jarak pendek di area KTT dengan kecepatan sekitar 50 kilometer per jam.

Kendaraan itu juga akan digunakan untuk menyediakan transportasi terkendali di sepanjang jalur protokol yang telah ditetapkan selama KTT berlangsung.