Presiden Turkiye bahas Gaza hingga kerja sama strategis dengan pemimpin dunia

Presiden Turkiye Erdogan menggelar pembicaraan luas dengan pemimpin dunia di Forum Diplomasi Antalya

Presiden Erdogan bahas Gaza hingga kerja sama strategis dengan pemimpin dunia Presiden Turkiye Erdogan menggelar pembicaraan luas dengan pemimpin dunia di Forum Diplomasi Antalya

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menggelar pembicaraan luas dengan para pemimpin dunia di sela Forum Diplomasi Antalya, mencakup isu hubungan bilateral hingga kerja sama strategis, menurut Direktur Komunikasi Turkiye Burhanettin Duran.

Dalam pernyataannya pada Minggu, Duran mengatakan Erdogan melakukan pertemuan diplomatik intensif dengan berbagai pemimpin global selama forum berlangsung.

“Pertemuan dengan para pemimpin mencakup berbagai topik, mulai dari hubungan bilateral hingga perdagangan, infrastruktur, industri pertahanan, energi, dan kerja sama strategis,” kata Duran melalui platform media sosial NSosyal.

Ia menambahkan bahwa perkembangan regional dan global juga dibahas secara mendalam, termasuk situasi kemanusiaan di Jalur Gaza, serangan Israel, serta proses gencatan senjata yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

“Presiden kami menyampaikan pesan kuat baik dalam pidato maupun pertemuan bilateral terkait perdamaian global, stabilitas regional, dan kerja sama internasional,” ujarnya.

Menurut Duran, forum tersebut kembali menegaskan peran aktif diplomasi Turkiye di panggung internasional, dengan Antalya disebut sebagai “jantung diplomasi.”

Ia menegaskan bahwa Turkiye tidak hanya menyampaikan posisi, tetapi juga berupaya menghasilkan hasil nyata, serta terus menunjukkan sikap nasional yang independen di berbagai forum internasional.