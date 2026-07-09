Penampilan Seniman Türkiye di KTT NATO Tuai Pujian, Macron hingga Trump Beri Apresiasi

Penampilan para seniman Turkiye dalam rangkaian KTT NATO ke-36 di Ankara mendapat apresiasi dari para pemimpin dunia. Selain membawakan repertoar mulai dari musik klasik hingga lagu-lagu tradisional Turki dan dunia Turki, para seniman juga memikat tamu internasional melalui busana tradisional dan pertunjukan mereka.

Berdasarkan keterangan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turkiye, sejumlah institusi seni di bawah kementerian tampil dalam berbagai agenda resmi yang digelar di Kompleks Kepresidenan dan Istana Cankaya sebagai bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya Turkiye kepada para delegasi internasional.

Para musisi dari Orkestra Simfoni Kepresidenan Turkiye (CSO) membawakan komposisi musik klasik Barat hingga lagu-lagu pilihan dari Turkiye dan dunia Turki sebagai bagian dari diplomasi budaya negara tersebut.

Penampilan mereka mendapat apresiasi dari sejumlah kepala negara yang menghadiri KTT.

Usai konser kelompok CSO Cello Stars dalam jamuan makan malam para pemimpin, Presiden Prancis Emmanuel Macron secara langsung menyampaikan ucapan selamat kepada para musisi dan memuji kualitas penampilan mereka. Macron juga menyatakan keinginannya untuk menyaksikan pertunjukan kelompok tersebut di Prancis.

Sementara itu, grup musik Samida, yang tampil pada penutupan jamuan makan malam dengan membawakan lagu dalam berbagai bahasa, juga mendapat sambutan positif dari para tamu internasional.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan gestur apresiasi selama pertunjukan berlangsung dan menyampaikan ucapan selamat kepada para personel grup tersebut.

Empat kelompok musik tampil di KTT

Selama penyelenggaraan KTT NATO di Kompleks Kepresidenan, empat kelompok musik dari CSO mengisi berbagai agenda, mulai dari penyambutan kepala negara, pertemuan bilateral, hingga resepsi resmi.

CSO Trio, yang terdiri atas pemain flute, biola, dan harpa, membawakan karya-karya seperti Meditation karya Jules Massenet, Le Cygne karya Camille Saint-Saëns, Adagio karya Johann Sebastian Bach, serta lagu rakyat Turki Sarı Gelin.

Dalam jamuan makan malam para pemimpin, CSO Cello Stars menampilkan berbagai karya musik Turki, seperti Katibim, Şehnaz Longa, dan Nihavent Longa, bersama sejumlah komposisi klasik dunia.

Pada penutupan acara, grup Samida membangun suasana multikultural dengan membawakan lagu dalam bahasa Turki, Rumania, Yunani, Inggris, dan Albania.

Sementara itu, Kelompok Musik Dunia Turki tampil dalam resepsi di taman luar dengan membawakan lagu-lagu seperti Tatar Pınarı, Bahçesaray Kaytarması, dan Kültiginin Narası, yang merepresentasikan warisan musik bersama bangsa-bangsa Turki.

Tampilkan budaya Türkiye kepada tamu internasional

Di Istana Cankaya, Ibu Negara Emine Erdogan menjadi tuan rumah dalam sebuah acara yang dimeriahkan trio musisi perempuan yang memainkan alat musik tradisional ney, kanun, dan kemençe.

Mereka membawakan sejumlah karya klasik musik Turki, di antaranya Fikrimin İnce Gülü, Üsküdar'a Gider İken, Sazkar Peşrev, Rast Medhal, dan Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü.

Di Bandara Internasional Esenboga Ankara, para seniman dari Ankara State Performing Arts Ensemble menyambut para kepala negara dan pasangan mereka dengan mengenakan busana tradisional yang disiapkan oleh Ankara Maturation Institute, sambil menyerahkan bunga sebagai bentuk penghormatan.

Busana tradisional dan penyambutan tersebut mendapat perhatian para delegasi. Delegasi Korea Selatan menyempatkan diri berbincang dengan para seniman dan melihat dari dekat alat musik yang digunakan, sementara Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis memuji busana tradisional yang dikenakan para seniman dan menyampaikan ucapan terima kasih.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Türkiye Mehmet Nuri Ersoy mengatakan Türkiye tidak hanya menyambut para pemimpin dunia melalui diplomasi, tetapi juga melalui kekayaan budaya dan warisan seninya.

"Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh seniman kami yang telah berhasil mewakili budaya dan seni Türkiye di salah satu forum internasional terpenting di dunia. Saya bangga kepada setiap dari mereka," ujar Ersoy dalam unggahannya di media sosial.