Menlu Turkiye sebut Forum Diplomasi Antalya jadi ruang bahas solusi bagi masalah kawasan Turkiye menegaskan pentingnya dialog dengan semua pihak guna mencegah konflik dan mendorong stabilitas

Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan pada Sabtu mengatakan Forum Diplomasi Antalya bertujuan menciptakan platform yang berfokus pada tantangan kawasan, seraya memperingatkan bahwa melemahnya multilateralisme dan meningkatnya ketidakstabilan membuat diplomasi “lebih relevan dari sebelumnya.”

“Diplomasi jauh lebih relevan dari sebelumnya, dan jauh lebih dibutuhkan dari sebelumnya,” kata Fidan saat berbicara pada hari kedua Forum Diplomasi Antalya ke-5 di kota Antalya, Turkiye selatan.

Fidan mencatat bahwa platform diplomasi global sering memprioritaskan isu-isu yang berpusat pada Barat, sementara konflik di Timur Tengah, Afrika Utara, Balkan, dan Mediterania mendapat perhatian terbatas.

“Namun isu-isu kawasan, terutama yang sangat terkait dengan wilayah kita, belum dibahas secara mendalam,” kata Fidan, seraya menambahkan bahwa Forum Diplomasi Antalya menawarkan “kesempatan unik bagi kawasan kita untuk melakukan diskusi regional dan menghadirkan sejumlah solusi serta gagasan kawasan.”

Fidan mengatakan diplomasi menjadi semakin penting seiring melemahnya sistem internasional.

“Dalam era di mana kita melihat kemunduran multilateralisme dan tatanan internasional, kita membutuhkan lebih banyak dialog,” katanya, seraya memperingatkan bahwa runtuhnya aturan global memaksa negara-negara lebih bergantung pada koordinasi untuk menghindari konflik.

Ia mengatakan sistem internasional pasca-Perang Dingin mulai melemah setelah 2010, dan menggambarkan periode saat ini sebagai “jatuh bebas” yang menuntut negara-negara meninjau kembali tata kelola global.

“Jika kita menunggu sistem yang biasa berjalan sesuai jalurnya … (dan) kita perlu melihat perang atau kehancuran … maka kita mulai belajar,” kata Fidan. “Kali ini, semoga, alih-alih belajar dari kesalahan, kita bisa mulai belajar dari kebijaksanaan.”

Fidan menekankan kepemilikan regional sebagai landasan kebijakan luar negeri Turkiye, serta menyerukan negara-negara di Timur Tengah, Kaukasus, Balkan, dan Mediterania untuk menangani tantangan mereka sendiri.

“Ketika kekuatan hegemon datang untuk memperbaiki masalah, mereka menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi,” katanya, seraya menambahkan bahwa kerja sama regional di antara negara-negara yang matang dapat mengurangi konflik.

“Kini sebagian besar dari mereka telah menjadi matang. Jadi sudah waktunya bagi kita semua untuk bersatu dengan cara yang sangat dewasa dan mengambil tanggung jawab atas masalah kita,” ujarnya.

Dalam diplomasi, Anda perlu berinteraksi dengan setiap pihak

Fidan juga mengkritik kebijakan ekspansionis di kawasan.

“Setiap negara berada dalam satu kesepahaman. Tidak ada yang mengejar apa yang menjadi milik pihak lain, kecuali Israel. Israel menjalankan kebijakan ekspansionis,” katanya, sambil menambahkan bahwa penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah dapat menyelesaikan “lebih dari 80 persen masalah.”

Ia mengatakan Turkiye mempertahankan dialog dengan semua pihak dalam konflik, dengan menekankan diplomasi dibandingkan keberpihakan. “Kami terlibat dalam diplomasi, bukan perang,” katanya.

“Dalam perang, Anda perlu memihak. Tetapi dalam diplomasi, Anda perlu berinteraksi dengan setiap pihak,” tambahnya, seraya mencatat bahwa prioritas Ankara adalah mencegah perang dan mengakhiri konflik yang sedang berlangsung guna memungkinkan perdagangan, stabilitas, dan pembangunan.

Fidan mengatakan Turkiye bekerja untuk menangani konflik dari Ukraina dan Gaza hingga Iran dan beberapa bagian Afrika, guna memastikan stabilitas dan pembangunan.

“Terlalu banyak gangguan, terlalu banyak pertumpahan darah, dan terlalu banyak ketidakstabilan serta dampak limpahan yang memengaruhi seluruh dunia.”

Fidan juga mengatakan konflik kawasan tetap sangat saling terkait dan tidak stabil, karena rentan “terhadap segala jenis eskalasi, baik secara kawasan maupun lainnya.”

Terkait perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung, Fidan mengatakan pembicaraan terus berlanjut meski mengalami hambatan, dan Turkiye mendorong dialog serta gencatan senjata.

“Hal baiknya adalah kita melihat kedua pihak dan para mediator … masih bersedia untuk melanjutkan,” katanya, meski menambahkan bahwa konflik tersebut terus menyebabkan “gangguan besar” secara global.

Fidan juga mengatakan perang yang melibatkan Iran telah mengalihkan perhatian dari negosiasi Ukraina.

“Setelah gencatan senjata atau kesepakatan damai dengan Iran tercapai, kita perlu segera mengalihkan perhatian kembali ke pembicaraan Ukraina,” katanya, seraya memperingatkan risiko eskalasi dan ketidakstabilan yang lebih luas.