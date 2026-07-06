Turkiye rampungkan persiapan akhir KTT NATO di Komplek Kepresidenan

Sebanyak 56.927 personel keamanan dikerahkan untuk mengamankan jalannya KTT yang juga didukung pusat media internasional dan infrastruktur komunikasi berteknologi tinggi

Komplek Kepresidenan Turkiye siap menjadi tuan rumah KTT NATO ke-36 di Ankara Sebanyak 56.927 personel keamanan dikerahkan untuk mengamankan jalannya KTT yang juga didukung pusat media internasional dan infrastruktur komunikasi berteknologi tinggi

Seluruh persiapan akhir di Komplek Kepresidenan Ankara telah diselesaikan menjelang penyelenggaraan KTT Kepala Negara dan Pemerintahan NATO ke-36 yang akan dimulai pada Selasa. Pertemuan selama dua hari itu akan dihadiri para pemimpin 32 negara anggota NATO, ribuan diplomat, jurnalis, dan tamu undangan dari berbagai negara.

Para pemimpin dijadwalkan membahas penguatan kemampuan pencegahan dan pertahanan NATO, keamanan kawasan Euro-Atlantik, belanja pertahanan, tujuan strategis aliansi, serta berbagai isu keamanan regional dan global.

Seluruh persiapan keamanan, logistik, komunikasi, dan teknis telah dirampungkan untuk mendukung jalannya KTT. Bandara Esenboga, Bandara Ankara, dan Pangkalan Udara Murted akan melayani kedatangan para peserta selama penyelenggaraan acara.

Pengamanan diperketat di seluruh ibu kota dengan melibatkan kepolisian, gendarmerie, dan berbagai satuan keamanan lain yang bekerja secara terkoordinasi di sekitar Komplek Kepresidenan. Pengamanan tambahan juga diterapkan di wilayah udara, jalur transportasi, dan titik-titik vital.

Sebanyak 56.927 personel dikerahkan untuk mengamankan KTT, terdiri atas 48.841 polisi, 7.447 personel gendarmerie, dan 639 personel keamanan siber.

Di dalam Komplek Kepresidenan, ruang sidang para pemimpin, lokasi pertemuan bilateral, serta area konferensi pers bersama telah dilengkapi dengan infrastruktur komunikasi berteknologi tinggi.

Pusat Media Internasional yang berlokasi di Perpustakaan Nasional Kepresidenan juga mulai beroperasi untuk memberikan dukungan teknis kepada jurnalis domestik maupun asing. Sebanyak 850 personel media telah ditugaskan di Ankara untuk mendukung peliputan KTT.

Selain itu, ribuan personel akan bertugas di bidang protokol, keamanan, kesehatan, transportasi, logistik, penerjemahan, dan dukungan teknis selama penyelenggaraan KTT.

Sejumlah pertemuan bilateral antar pemimpin serta berbagai agenda pendamping juga dijadwalkan berlangsung di sela-sela KTT.

KTT NATO yang diselenggarakan Turkiye ini diharapkan menjadi forum untuk mengevaluasi tantangan keamanan yang dihadapi aliansi sekaligus meletakkan dasar bagi pengambilan keputusan guna memperkuat kerja sama di antara negara-negara anggota.