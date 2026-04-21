Ketua Parlemen Turkiye sebut dunia butuh tatanan global baru Ketua Parlemen Turkiye menilai dunia membutuhkan tatanan global baru yang lebih adil dan inklusif

Ketua Parlemen Turkiye Numan Kurtulmus menegaskan dunia membutuhkan arah dan tatanan baru yang lebih adil, di tengah meningkatnya konflik global, krisis kemanusiaan, dan ketegangan antarnegara.

Dalam pidatonya pada penutupan Sidang Umum ke-152 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Istanbul, Kurtulmus mengatakan kondisi global saat ini menunjukkan perlunya perubahan mendasar dalam pendekatan internasional.

“Dunia ini tidak bisa terus seperti ini. Dunia membutuhkan jalan baru, pemahaman baru, dan solusi baru,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa tatanan baru tersebut harus berlandaskan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta prinsip kesetaraan bagi seluruh umat manusia.

Kurtulmus menyebut dunia tengah menghadapi periode yang penuh gejolak dengan meningkatnya konflik, perang proksi, ketegangan perdagangan, hingga krisis kemiskinan, kelaparan, dan migrasi global.

Ia juga menyoroti krisis lingkungan dan perubahan iklim yang semakin parah, serta menilai sebagian besar persoalan tersebut merupakan akibat ulah manusia.

Menurutnya, solusi atas berbagai krisis global tersebut juga harus datang dari manusia sendiri melalui perubahan pola pikir dan komitmen bersama.

Kurtulmus menegaskan bahwa dunia memerlukan “arsitektur global baru” baik di bidang politik maupun ekonomi yang dapat dibangun melalui dialog antarparlemen dan kerja sama internasional.

Ia menambahkan bahwa arah baru tersebut tidak boleh hanya ditentukan oleh negara-negara kuat, melainkan harus mencerminkan kepentingan bersama seluruh umat manusia.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi atas tercapainya konsensus dalam “Deklarasi Istanbul” yang dihasilkan dalam sidang tersebut, yang dinilainya sebagai capaian penting dalam memperkuat diplomasi parlementer.

Sidang Umum IPU ke-152 digelar di Istanbul dengan tema “Menumbuhkan Harapan untuk Generasi Mendatang, Mewujudkan Perdamaian dan Menjamin Keadilan,” dan dihadiri oleh delegasi parlemen dari berbagai negara.