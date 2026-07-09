Ibu Negara Turkiye menyerukan kerja sama internasional dalam membangun ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak serta menegaskan perlindungan mereka tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan teknologi

Ibu Negara Turkiye jamu pasangan pemimpin dunia di sela KTT NATO Ibu Negara Turkiye menyerukan kerja sama internasional dalam membangun ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak serta menegaskan perlindungan mereka tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan teknologi

Ibu Negara Turkiye Emine Erdogan menjamu pasangan kepala negara dan kepala pemerintahan yang menghadiri KTT NATO ke-36 di Cankaya Kiosk, Ankara. Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas tantangan perlindungan anak di era digital, termasuk dampak teknologi, kecerdasan buatan, dan media sosial terhadap generasi muda.

Emine Erdogan menyambut satu per satu tamu yang hadir sebelum mengikuti diskusi meja bundar bertema "Anak, Teknologi, dan Keamanan: Melindungi Generasi Masa Depan."

Dalam sambutan pembuka, Emine Erdogan menyampaikan kegembiraannya dapat menyambut para pasangan pemimpin dunia di Turkiye dalam rangka KTT NATO. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu yang memenuhi undangannya.

Perlindungan anak di era digital

Emine Erdogan mengatakan, berdasarkan data UNICEF, bahkan dalam waktu singkat sejak ia mulai berbicara, puluhan anak telah mulai mengakses internet dan memasuki dunia tanpa batas yang menghadirkan peluang sekaligus berbagai ancaman.

Menurutnya, algoritma yang digerakkan oleh ekonomi perhatian membentuk pola pikir dan emosi anak-anak, sementara penelitian menunjukkan sepertiga generasi muda kini lebih memilih berbicara dengan kecerdasan buatan dibandingkan dengan manusia.

"Persoalannya bukan hanya konten berbahaya. Yang menjadi masalah adalah perhatian, rasa ingin tahu, dan waktu anak-anak kita telah berubah menjadi bahan baku era baru. Keputusan mengenai apa yang akan dilihat dan dipercaya miliaran anak kini ditentukan oleh segelintir perusahaan," ujarnya.

Ia menyebut anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan menghadapi apa yang disebutnya sebagai “teknokolonialisme.”

Turkiye dorong regulasi perlindungan anak

Emine Erdogan menegaskan negara tidak boleh menjadi penonton di tengah transformasi digital yang begitu besar.

Menurutnya, perlindungan anak di dunia digital tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan teknologi yang berorientasi pada keuntungan.

Ia mengatakan Turkiye terus memperkuat perlindungan anak melalui Konvensi Hak Anak di Dunia Digital serta berbagai regulasi nasional, termasuk pembatasan akses media sosial bagi anak berusia di bawah 15 tahun serta kewajiban verifikasi usia dan pengawasan orang tua bagi platform digital.

Emine Erdogan juga menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif "Shaping the Future Together" yang digagas Ibu Negara Amerika Serikat Melania Trump untuk memperkuat kerja sama pasangan pemimpin dunia dalam isu perlindungan anak.

Menurutnya, keamanan anak harus menjadi prinsip utama dalam desain platform digital dan perusahaan teknologi perlu membuka algoritma mereka untuk diawasi secara independen.

Membangun masa depan digital yang aman

Emine Erdogan mengatakan tujuan regulasi tersebut bukan untuk menjauhkan anak-anak dari kemajuan teknologi, melainkan memastikan teknologi berkembang sejalan dengan keamanan, martabat, dan kebutuhan mereka.

Ia menegaskan tidak ada regulasi yang dapat menggantikan kasih sayang keluarga dan hubungan antarmanusia dalam membentuk karakter anak.

Menurutnya, perlindungan terbaik terhadap "teknokolonialisme" adalah membangun generasi yang memiliki ikatan sosial yang kuat dan kemampuan berpikir kritis.

"Saya percaya kita dapat bersama-sama membangun masa depan digital yang lebih aman, lebih manusiawi, dan bebas dari segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak," katanya.

Pasangan pemimpin dunia berbagi pandangan

Usai pidato pembukaan, Emine Erdogan memberikan kesempatan pertama kepada Ibu Negara Prancis Brigitte Macron untuk menyampaikan pandangannya mengenai dampak dunia digital terhadap anak-anak.

Selanjutnya, pasangan pemimpin dari Lithuania, Finlandia, Rumania, Polandia, Ukraina, Korea Selatan, Slovenia, Albania, Ceko, Denmark, Yunani, Montenegro, Estonia, Kanada, Jerman, Belgia, Luksemburg, serta pasangan Presiden Komisi Eropa turut menyampaikan pandangan mereka.

Ibu Negara Korea Selatan Kim Hea Kyung menghadiri acara dengan mengenakan syal dan membawa tas berbahan kain sof yang sebelumnya dihadiahkan Emine Erdogan saat kunjungannya ke Turkiye.

Emine Erdogan juga tampak menyambut Brigitte Macron dalam bahasa Prancis serta berbincang hangat dengan Ibu Negara Ukraina Olena Zelenska.

Perkenalkan kuliner dan budaya Turkiye

Setelah diskusi, Emine Erdogan menjamu para tamu dalam santap siang yang menyajikan beragam hidangan khas Turkiye, seperti fava, artichoke Urla, dolma bunga zucchini, dolma daun anggur, kesek, serta stroberi Emiralem.

Makan siang berlangsung di ruangan yang dihiasi keramik Iznik dan taplak meja bermotif sulaman khas Turki.

Usai makan siang, Emine Erdogan bersama para tamu mengikuti sesi foto bersama sebelum meninjau koleksi kain tenun, sulaman, dan berbagai karya kerajinan tradisional Turkiye yang mencerminkan warisan budaya Anatolia, Mesopotamia, Kesultanan Utsmaniyah, dan negara-negara Turki.

Di akhir acara, Emine Erdogan melepas para tamu satu per satu.

Emine Erdogan bagikan pesan di media sosial

Melalui akun NSosyal, Emine Erdogan mengatakan pembahasan dalam pertemuan tersebut berfokus pada berbagai ancaman yang dihadapi anak-anak di era digital selain peluang yang ditawarkan teknologi.

Ia menegaskan membangun tatanan digital yang mengutamakan keamanan dan tumbuh kembang anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara.

Menurutnya, Turkiye akan terus memperkuat berbagai langkah, termasuk Konvensi Hak Anak di Dunia Digital, agar anak-anak dapat hidup aman di ruang digital.

Dalam unggahan tersebut, Emine Erdogan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pasangan pemimpin dunia atas pandangan dan kontribusi mereka selama pertemuan.