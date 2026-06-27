Erdogan sebut Turkiye cetak tonggak baru perdagangan luar negeri

Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turkiye mencatat tonggak bersejarah dengan membukukan ekspor barang dan jasa senilai 395,9 miliar dolar AS pada 2025

Erdogan soroti lonjakan ekspor dan industri pertahanan Turkiye Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turkiye mencatat tonggak bersejarah dengan membukukan ekspor barang dan jasa senilai 395,9 miliar dolar AS pada 2025

Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turkiye mencatat tonggak bersejarah dalam perdagangan luar negeri dengan membukukan total ekspor barang dan jasa sebesar 395,9 miliar dolar AS sepanjang 2025.

Berbicara dalam acara Majelis Eksportir Turkiye di Istanbul, Erdogan menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan eksportir terbaik di negara itu serta menekankan bahwa capaian tersebut diraih melalui kerja keras.

Ia mengatakan perekonomian Turkiye tumbuh 3,6 persen pada 2025 meski dunia diliputi berbagai ketegangan global. Pertumbuhan ekonomi juga berlanjut sebesar 2,5 persen pada kuartal pertama 2026.

Menurut Erdogan, Turkiye kini telah mempertahankan pertumbuhan ekonomi tanpa terputus selama 23 kuartal berturut-turut.

Ia menjelaskan nilai ekspor barang Turkiye meningkat menjadi 273,3 miliar dolar AS pada 2025, dibandingkan hanya 36 miliar dolar AS pada 2002.

Ekspor jasa juga mencatat lonjakan signifikan pada periode yang sama, dari 14 miliar dolar AS menjadi 122,6 miliar dolar AS pada tahun lalu.

Turkiye juga meningkatkan pangsa ekspor barang global dari 0,55 persen menjadi 1,04 persen, serta pangsa ekspor jasa global dari 0,89 persen menjadi 1,28 persen.

Erdogan menyoroti kemajuan besar dalam ekspor produk teknologi, dengan nilai ekspor produk teknologi menengah-tinggi dan tinggi meningkat dari 10 miliar dolar AS pada 2002 menjadi 112 miliar dolar AS pada 2025.

Ia menambahkan ekspor tahunan sektor manufaktur teknologi menengah-tinggi dan tinggi kini mencapai 114,4 miliar dolar AS.

Di sektor pertahanan dan kedirgantaraan, Erdogan mengatakan nilai ekspor meningkat 29,5 persen dalam lima bulan pertama tahun ini hingga mencapai 3,86 miliar dolar AS.

Menurutnya, industri pertahanan Turkiye telah berkembang dari ekspor tahunan sebesar 248 juta dolar AS menjadi ekspor bulanan sebesar 992 juta dolar AS.

"Saat ini, dalam satu pekan kami melakukan ekspor yang dulu membutuhkan waktu satu tahun," kata Erdogan.

Ia juga menegaskan Turkiye kini bukan lagi negara yang tertutup, melainkan negara yang dihormati dan mampu membangun hubungan dengan negara lain atas dasar kesetaraan.

Erdogan menambahkan pemerintah dan sektor swasta akan terus bekerja sama untuk membawa target ekspor Turkiye ke tingkat yang lebih tinggi pada era baru.