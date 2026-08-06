Presiden Erdogan menyatakan RUU tentang Penguatan Solidaritas Nasional dan Integrasi Sosial merupakan langkah penting untuk mengakhiri ancaman terorisme secara permanen sekaligus memperkuat persatuan nasional dan stabilitas kawasan

Erdogan sebut RUU baru jadi langkah penting akhiri ancaman terorisme secara permanen Presiden Erdogan menyatakan RUU tentang Penguatan Solidaritas Nasional dan Integrasi Sosial merupakan langkah penting untuk mengakhiri ancaman terorisme secara permanen sekaligus memperkuat persatuan nasional dan stabilitas kawasan

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan pada Rabu menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penguatan Solidaritas Nasional dan Integrasi Sosial merupakan langkah penting dalam upaya mengakhiri ancaman terorisme secara permanen di Turkiye.

Dia berharap RUU tersebut dapat memperkuat persatuan nasional serta menciptakan iklim perdamaian dan stabilitas di dalam negeri maupun kawasan.

Dalam unggahan di media sosial setelah RUU tersebut diajukan ke Majelis Agung Nasional Turkiye (TBMM), Erdogan mengatakan RUU tersebut disusun melalui konsultasi yang luas dan diajukan dengan dukungan berbagai pihak sebagai cerminan tekad bangsa Turkiye untuk mencapai penyelesaian yang bersifat permanen.

"Setelah melalui konsultasi yang luas, Rancangan Undang-Undang tentang Penguatan Solidaritas Nasional dan Integrasi Sosial hari ini diajukan kepada Majelis Agung Nasional Turkiye dengan dukungan luas yang mencerminkan tekad bangsa kita untuk mencapai penyelesaian yang permanen," kata Erdogan.

Erdogan harap perkuat persatuan nasional

Erdogan mengatakan langkah tersebut bertujuan membebaskan Turkiye secara permanen dari ancaman terorisme, memperkuat persatuan dan solidaritas nasional, serta memperkokoh iklim perdamaian dan stabilitas di Turkiye maupun kawasan.

"Saya berharap langkah yang bertujuan membebaskan Turkiye secara permanen dari ancaman terorisme, memperkuat persatuan dan solidaritas nasional, serta memperkokoh iklim perdamaian dan stabilitas di negara kita maupun kawasan ini akan memberikan hasil yang baik," ujarnya.

Apresiasi partai politik dan anggota parlemen

Erdogan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh partai politik, fraksi-fraksi di parlemen, serta para anggota parlemen yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penyempurnaan RUU tersebut.