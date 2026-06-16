Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Bandara Ankara yang baru diresmikan akan menyediakan akses langsung bagi delegasi KTT NATO sekaligus memperkuat infrastruktur transportasi ibu kota Turkiye

Erdogan resmikan bandara dan jaringan transportasi baru di Ankara menjelang pertemuan pemimpin NATO Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Bandara Ankara yang baru diresmikan akan menyediakan akses langsung bagi delegasi KTT NATO sekaligus memperkuat infrastruktur transportasi ibu kota Turkiye

Bandara Ankara resmi dibuka di ibu kota Turkiye menjelang KTT NATO pada 7-8 Juli mendatang, dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan fasilitas baru tersebut akan memperkuat infrastruktur transportasi dan memberikan akses langsung bagi delegasi yang menghadiri pertemuan para pemimpin aliansi itu.

Berbicara pada upacara peresmian Bandara Ankara, Erdogan mengatakan proyek tersebut akan memperkuat infrastruktur penerbangan dan transportasi Ankara saat ibu kota Turkiye bersiap menjadi tuan rumah KTT NATO pada 7-8 Juli.

“Dengan jalan penghubung sepanjang 3 kilometer pada ruas jalan terbagi, kami akan menyediakan akses langsung bagi delegasi yang menghadiri KTT NATO,” kata Erdogan.

Bandara Ankara menjadi bandara kedua di ibu kota setelah Bandara Esenboga yang melayani penerbangan domestik dan internasional.

Erdogan mengatakan bandara beserta proyek pendukungnya diselesaikan dalam waktu “rekor” 230 hari. Proyek itu mencakup pembangunan jalan penghubung sepanjang 12,5 kilometer yang terdiri atas 6,5 kilometer jalan terbagi dan 6 kilometer jalan satu lajur.

Menurut dia, proyek tersebut menciptakan jaringan transportasi kuat sepanjang 17 kilometer yang menghubungkan Bandara Ankara dengan pusat kota.

Erdogan mengatakan posisi Ankara dalam lalu lintas diplomatik internasional terus menguat seiring meningkatnya peran Turkiye dalam politik global.

“Turkiye yang berada di pusat 67 negara dengan populasi 1,5 miliar jiwa dalam jarak penerbangan empat jam kini mulai menjadi tempat berdenyutnya diplomasi internasional melalui Ankara, Istanbul, dan Antalya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sejumlah agenda internasional besar yang akan diselenggarakan Turkiye pada 2026, termasuk Forum Zero Waste di Istanbul pada 5-7 Juni yang dihadiri lebih dari 5.000 peserta dari 183 negara.

Selain itu, Turkiye akan menjadi tuan rumah Kongres Astronautika Internasional ke-77 pada Oktober, dilanjutkan KTT Organisasi Negara-Negara Turki dan Konferensi Perubahan Iklim COP31 pada November. Ankara juga akan menjadi tuan rumah KTT NATO pada 7-8 Juli.

Erdogan mengatakan kehadiran Bandara Ankara bukan hanya menghadirkan proyek baru bagi ibu kota, tetapi juga menghidupkan kembali fasilitas yang memiliki jejak penting dalam sejarah penerbangan Turkiye.

Bandara tersebut pertama kali dibangun pada 1933 atas instruksi pendiri Republik Turkiye Gazi Mustafa Kemal Ataturk dan lama digunakan sebagai pusat penerbangan militer sebelum direvitalisasi dengan fasilitas baru.

Landasan pacu diperpanjang dari 2.450 meter menjadi 3.000 meter, sementara lebarnya ditambah dari 42 meter menjadi 60 meter dengan pembaruan penuh pada area bahu landasan.

Dua area putar pesawat seluas total 15.000 meter persegi dibangun di kedua ujung landasan, sementara apron baru seluas 160.000 meter persegi memungkinkan 44 pesawat parkir secara bersamaan.

Erdogan mengatakan sistem pencahayaan, lampu pendekatan, dan rambu panduan di landasan maupun jalur taksi telah dimodernisasi sesuai standar penerbangan sipil internasional.

Bandara itu juga dilengkapi wisma tamu negara dengan luas bangunan 4.800 meter persegi dan area parkir terbuka berkapasitas 310 kendaraan.

Menurut Erdogan, Bandara Ankara kini siap melayani pesawat berbadan lebar dan penerbangan kenegaraan berkat perluasan landasan, apron baru, jalur taksi modern, dan peningkatan infrastruktur.

Ia juga menyebut Jembatan Penerbangan Baskent sepanjang 140 meter dibangun melintasi jalur kereta cepat, dengan dek seberat 10.000 ton dipasang menggunakan metode yang belum pernah diterapkan sebelumnya di Turkiye.

Selama libur panjang sembilan hari baru-baru ini, bandara-bandara di Turkiye melayani 51.962 pergerakan pesawat dan 7,6 juta penumpang.

Erdogan mengatakan Bandara Esenboga menjadi bandara tersibuk keempat di Turkiye selama periode tersebut dengan 2.557 pergerakan pesawat dan 382.000 penumpang.

Ia menambahkan Esenboga yang 20 tahun lalu hanya melayani sekitar 3 juta penumpang per tahun kini menangani sekitar 15 juta penumpang setiap tahun. Kehadiran Bandara Ankara diharapkan membantu mengurangi kepadatan lalu lintas udara maupun darat di sekitar Esenboga.

Pesawat yang membawa Erdogan disambut dengan tradisi water salute saat mendarat di Bandara Ankara sebelum upacara peresmian berlangsung.

Setelah pembacaan doa, Erdogan secara resmi membuka Bandara Ankara, Jembatan Penerbangan Baskent, dan jalan-jalan penghubung yang mendukung operasional fasilitas tersebut.