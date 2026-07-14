Partai AK gelar simposium 10 tahun upaya kudeta 15 Juli

AK Party menggelar simposium untuk memperingati 10 tahun upaya kudeta 15 Juli 2016 dengan menghadirkan para tokoh yang memegang posisi penting dalam pemerintahan saat peristiwa tersebut terjadi

AK Party peringati satu dekade upaya kudeta FETO dengan simposium AK Party menggelar simposium untuk memperingati 10 tahun upaya kudeta 15 Juli 2016 dengan menghadirkan para tokoh yang memegang posisi penting dalam pemerintahan saat peristiwa tersebut terjadi

Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party) akan menggelar simposium untuk memperingati 10 tahun upaya kudeta yang dilakukan Organisasi Teroris Fetullah (FETO) pada 15 Juli 2016. Acara tersebut akan menghadirkan sejumlah tokoh yang memegang posisi penting dalam pemerintahan saat upaya kudeta berlangsung.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Anadolu, simposium akan diselenggarakan oleh Departemen Politik dan Hukum AK Party pada 14 Juli.

Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum AK Party, dijadwalkan menghadiri kegiatan yang berlangsung di Aula Kongres Kantor Pusat AK Party tersebut.

Erdogan akan menyampaikan pidato pembukaan pada simposium yang mengusung tema "Kemenangan Kehendak Rakyat". Wakil Ketua AK Party Bidang Politik dan Hukum Hayati Yazici juga akan memberikan sambutan sekaligus memandu jalannya diskusi.

Tokoh penting malam kudeta hadir sebagai pembicara

Sejumlah tokoh yang memegang jabatan strategis saat upaya kudeta 15 Juli akan menjadi pembicara dalam simposium tersebut.

Mereka antara lain mantan Ketua Majelis Agung Nasional Turkiye Ismail Kahraman, mantan Perdana Menteri Binali Yildirim, mantan Menteri Dalam Negeri Efkan Ala, serta Mustafa Atas yang saat itu menjabat sebagai Kepala Departemen Organisasi AK Party.

Selain diskusi, acara juga akan menampilkan pameran foto yang mendokumentasikan berbagai peristiwa pada malam upaya kudeta.

Perkuat ingatan demokrasi

Hayati Yazici mengatakan satu dekade telah berlalu sejak "upaya kudeta pengkhianatan" yang dilakukan FETO.

Menurutnya, simposium tersebut digelar untuk mengkaji upaya kudeta dari perspektif politik dan hukum.

"Kami menyelenggarakan simposium ini untuk mengkaji upaya kudeta yang berhasil digagalkan berkat kepemimpinan Presiden kami yang kuat dan tegas serta perlawanan terhormat dari bangsa kami. Tujuan kami adalah memperkuat ingatan demokrasi, menunjukkan pengalaman Turkiye dalam melawan praktik perwalian, serta mengembangkan perspektif politik dan hukum bagi masa depan," katanya.

Yazici menambahkan AK Party memberikan perhatian besar terhadap upaya mewariskan secara kelembagaan sikap rakyat yang berhasil menggagalkan upaya kudeta melalui seruan bersejarah Presiden Erdogan dan keberanian masyarakat.

Menurutnya, 15 Juli bukanlah tanggal biasa, melainkan hari yang menandai upaya kudeta paling berat, paling kejam, dan paling berdarah dalam sejarah politik Turkiye.

"15 Juli adalah kemenangan rakyat tercinta kami, kemenangan kehendak rakyat, dan kemenangan seluruh pihak yang percaya pada demokrasi atas upaya kudeta keji dan brutal yang dilakukan Organisasi Teroris FETO, yang secara langsung menargetkan rakyat kami, Republik Turkiye, presiden kami, pemerintah kami, bendera kami, tanah air kami, dan negara kami," ujarnya.

Ia mengatakan sebagaimana bangsa Turkiye mempertahankan kemerdekaannya sepanjang sejarah, rakyat juga mempertahankan kemerdekaan dan masa depannya dengan semangat yang sama pada malam 15 Juli.

Menurut Yazici, tanggung jawab terbesar saat ini bukan sekadar memperingati 15 Juli, tetapi menjaga semangat tersebut tetap hidup, memperkuat persatuan dan solidaritas, membela kehendak rakyat dalam segala situasi, serta mewariskannya kepada generasi mendatang.

"Semangat 15 Juli bukan hanya nama dari satu malam, melainkan nama dari tekad sebuah bangsa yang tidak akan pernah mengorbankan kemerdekaannya," katanya.