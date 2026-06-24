Eropa alami pemanasan hampir dua kali lebih cepat dari rata-rata dunia

WHO menyatakan suhu di Eropa meningkat hampir dua kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global, sehingga memperbesar risiko terjadinya gelombang panas ekstrem di masa depan

WHO: Suhu di Eropa naik hampir dua kali lebih cepat dari rata-rata global WHO menyatakan suhu di Eropa meningkat hampir dua kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global, sehingga memperbesar risiko terjadinya gelombang panas ekstrem di masa depan

Gelombang panas yang melanda Eropa tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan publik, dengan laju kenaikan suhu di kawasan itu tercatat hampir dua kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan hal tersebut melalui akun media sosial X miliknya terkait gelombang panas yang tengah melanda sejumlah negara di Eropa.

"Gelombang panas di Eropa menyebabkan sekolah-sekolah ditutup dan membuat kesehatan masyarakat berada dalam risiko," kata Ghebreyesus.

Ia merujuk pada data yang menunjukkan bahwa suhu di seluruh wilayah Eropa meningkat hampir dua kali lebih cepat dibandingkan rata-rata kenaikan suhu global.

Menurut Ghebreyesus, kondisi tersebut turut meningkatkan kemungkinan terjadinya cuaca panas ekstrem yang lebih sering dan lebih parah pada masa mendatang.

Ia menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang untuk menunda langkah-langkah penanganan.

"Para pemimpin harus mempercepat aksi iklim dan mengurangi penyebab krisis iklim, sekaligus memprioritaskan investasi pada sistem kesehatan yang tangguh terhadap perubahan iklim," ujarnya.