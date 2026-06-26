Peneliti Cambridge ingatkan risiko penyalahgunaan AI makin meningkat

Para peneliti Universitas Cambridge menilai model AI frontier yang semakin canggih berpotensi mempercepat serangan siber, penyebaran disinformasi, hingga pengembangan senjata otonom apabila pengawasan tidak diperkuat

Universitas Cambridge peringatkan AI bisa jadi senjata bagi pelaku kejahatan Para peneliti Universitas Cambridge menilai model AI frontier yang semakin canggih berpotensi mempercepat serangan siber, penyebaran disinformasi, hingga pengembangan senjata otonom apabila pengawasan tidak diperkuat

Kecerdasan buatan (AI) berpotensi menjadi alat yang sangat berbahaya bagi pelaku kejahatan, kelompok teroris, dan negara-negara bermusuhan jika pemerintah serta perusahaan teknologi tidak segera memperkuat langkah-langkah pengamanan, menurut laporan terbaru Centre for the Study of Existential Risk (CSER) Universitas Cambridge.

Laporan tersebut memperingatkan bahwa sistem AI yang semakin canggih dapat membuat serangan siber menjadi lebih murah, lebih cepat, dan lebih mudah dilakukan oleh lebih banyak pelaku kejahatan. AI juga dinilai berpotensi mempercepat penyebaran disinformasi, penipuan, ancaman biologis dan kimia, serta penggunaan senjata otonom untuk kepentingan militer.

Peringatan itu muncul ketika persaingan di antara pengembang AI terkemuka melahirkan generasi baru model AI frontier, yang mendorong pemerintah dan badan intelijen di berbagai negara meninjau kembali implikasi teknologi tersebut terhadap keamanan nasional.

Laporan Cambridge diterbitkan di tengah peluncuran model bahasa besar yang semakin canggih oleh perusahaan seperti OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Meta, dan xAI. Model-model tersebut mampu melakukan penalaran, menulis perangkat lunak, membantu riset ilmiah, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan pengawasan manusia yang sangat minim.

Berbeda dengan sistem AI generasi sebelumnya yang terutama dirancang untuk menghasilkan teks, model AI frontier saat ini mampu menulis dan memperbaiki kode komputer, menganalisis kumpulan data dalam jumlah besar, menjelajahi internet, menggunakan berbagai alat digital, menyusun alur kerja bertahap, serta berkolaborasi dengan pengguna dalam proyek jangka panjang.

Kemajuan tersebut diperkirakan akan membawa perubahan besar di berbagai sektor, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, teknik, hingga penelitian ilmiah. AI juga telah membantu mempercepat penemuan obat, meningkatkan produktivitas, dan mengotomatisasi pekerjaan yang memakan waktu.

Namun, kemampuan yang menjanjikan manfaat ekonomi dan ilmiah tersebut juga dinilai dapat menurunkan hambatan bagi penyalahgunaan teknologi.

Menurut laporan Universitas Cambridge, AI merupakan teknologi dengan fungsi ganda (dual-use) yang mampu menghadirkan manfaat besar sekaligus membuka peluang baru bagi penyalahgunaan.

Para peneliti menegaskan bahwa ancaman bukan berasal dari kemajuan teknologi itu sendiri, melainkan dari tantangan untuk memastikan bahwa sistem pengamanan berkembang secepat kemampuan AI.

Laju perkembangan AI bahkan disebut mengejutkan banyak pakar

Institut Keamanan AI Britania Raya menemukan bahwa kemampuan AI di sejumlah bidang, khususnya keamanan siber, berkembang sangat pesat, dengan beberapa kemampuan siber meningkat hingga dua kali lipat setiap sekitar delapan bulan. Model AI frontier terbaru bahkan telah menunjukkan kemampuan setingkat pakar dalam sejumlah tugas keamanan siber.

Perkembangan tersebut memicu meningkatnya kekhawatiran di kalangan badan intelijen.

Pekan ini, aliansi intelijen Five Eyes yang terdiri atas Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada, Australia, dan Selandia Baru memperingatkan bahwa model AI yang mampu mendukung serangan siber sangat canggih terhadap pemerintah, dunia usaha, dan infrastruktur penting dapat muncul dalam beberapa bulan ke depan. Aliansi itu menilai keamanan siber kini menjadi tantangan kepemimpinan yang mendesak, bukan sekadar persoalan teknis.

Para peneliti Cambridge menilai kejahatan siber menjadi risiko paling nyata dari perkembangan AI canggih.

Sistem AI yang kuat dapat mengotomatisasi pencarian celah keamanan perangkat lunak, menghasilkan email phishing yang meyakinkan dalam berbagai bahasa, menulis kode berbahaya, menganalisis data hasil pencurian, hingga membantu mengoordinasikan operasi siber yang semakin kompleks.

Meski pengembang AI saat ini telah menerapkan berbagai perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan, para peneliti memperingatkan bahwa sistem yang semakin canggih dapat secara signifikan mengurangi tingkat keahlian teknis yang dibutuhkan untuk melancarkan serangan siber.

Laporan tersebut juga menyoroti meningkatnya ancaman penyebaran disinformasi yang dihasilkan AI.

Seiring gambar, video, dan suara sintetis buatan AI menjadi semakin realistis, para pakar khawatir pemerintah yang bermusuhan, organisasi kriminal, maupun operasi pengaruh dapat memanfaatkan konten palsu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memengaruhi pemilu, memperdalam perpecahan politik, atau menyebarkan narasi palsu sebelum sempat diverifikasi.

Laporan itu juga memperingatkan munculnya agen AI otonom yang mampu menjalankan rangkaian tindakan secara mandiri dengan pengawasan manusia yang sangat minim.

Berbeda dengan chatbot konvensional, sistem tersebut dapat berinteraksi dengan perangkat lunak, mengambil keputusan, menjalankan tugas, dan mengoordinasikan berbagai alat digital secara mandiri.

Meski kemampuan itu dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan, sistem tersebut juga dapat mengurangi peluang intervensi manusia ketika AI bertindak di luar kendali atau sengaja disalahgunakan.

Para peneliti juga mengingatkan bahwa AI berpotensi semakin membantu penelitian yang berkaitan dengan agen biologis dan kimia.

Meskipun model AI saat ini masih memiliki keterbatasan dan dilengkapi berbagai mekanisme pengamanan, sistem di masa depan diperkirakan akan memiliki kemampuan ilmiah yang memerlukan pengawasan lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan tanpa menghambat riset medis dan farmasi yang sah.

Kemajuan pesat pada drone berbasis AI, sistem pengawasan, dan senjata otonom juga disebut telah mengubah pola peperangan modern.

Pakar keamanan memperingatkan bahwa teknologi AI yang tersedia secara komersial pada akhirnya dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga aktor non-negara sehingga meningkatkan kecepatan, skala, dan presisi konflik di masa depan.

Meski berbagai risiko terus meningkat, laporan tersebut tidak merekomendasikan penghentian pengembangan AI.

Sebaliknya, para peneliti Universitas Cambridge mendorong kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, pengembang AI, dan pakar keamanan siber, peningkatan transparansi terhadap sistem AI frontier, penerapan uji keamanan yang lebih ketat sebelum teknologi digunakan, serta koordinasi internasional yang lebih kuat dalam tata kelola AI.

Temuan tersebut sejalan dengan International AI Safety Report 2026 yang menyimpulkan bahwa kemampuan AI berkembang lebih cepat dibandingkan berbagai langkah pengamanan yang ada saat ini, serta mengidentifikasi penyalahgunaan, kegagalan teknis, dan risiko sistemik sebagai tiga tantangan terbesar teknologi tersebut.

Para peneliti Cambridge menilai dunia hanya memiliki waktu yang terbatas untuk mempersiapkan diri sebelum kemampuan AI menjadi jauh lebih kuat.

"Laporan tersebut menyatakan bahwa teknologi yang sama yang dapat mempercepat penemuan ilmiah juga dapat mempercepat kejahatan siber," seraya menekankan bahwa pencegahan penyalahgunaan AI memerlukan pemantauan berkelanjutan, kerja sama internasional, dan langkah-langkah keamanan yang terus berkembang seiring meningkatnya kemampuan sistem AI.