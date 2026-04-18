Turkiye tekankan pentingnya investasi energi bersih global

Turkiye mendorong percepatan transisi energi bersih secara global menjelang Konferensi Perubahan Iklim COP31, dengan menekankan pentingnya langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Menteri Lingkungan Hidup, Urbanisasi, dan Perubahan Iklim Turkiye Murat Kurum mengatakan dunia harus segera beralih ke energi bersih melalui peningkatan penggunaan energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil guna mencegah krisis energi di masa depan.

“Kita harus mencapai energi bersih dengan mengurangi bahan bakar fosil dan meningkatkan sumber energi terbarukan. Kami tidak ingin kembali mengalami krisis energi seperti yang dihadapi dunia saat ini,” ujar Kurum dalam panel “Towards COP31: Enhancing Climate Action in an Era of Geopolitical Changes” pada Forum Diplomasi Antalya (ADF) ke-5 di Turkiye selatan, Sabtu.

Ia mengatakan COP31 bertujuan mempertemukan 196 negara dalam proses yang berorientasi pada hasil melalui dialog, konsensus, dan implementasi nyata.

Kurum juga menekankan bahwa aksi iklim harus mampu menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Menurutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi perlu menjadi dasar dalam transisi energi, terutama dalam pengembangan penyimpanan energi, infrastruktur, dan energi terbarukan.

Ia menambahkan bahwa kesadaran publik dan tekanan politik akan menjadi faktor penting dalam menjaga momentum, mengingat bencana terkait perubahan iklim semakin meningkatkan urgensi global.

Turkiye, kata dia, ingin memanfaatkan COP31 untuk memperkuat kepercayaan dan mendorong hasil yang konkret.

“Dunia menunggu kita untuk mengambil keputusan dan bertindak. Jika kita tidak berubah, dunia yang akan mengubah kita,” ujar Kurum.

Investasi saat ini tentukan masa depan energi

Dalam diskusi panel, para pembicara juga menyoroti tantangan struktural dalam transisi energi global. Ketergantungan pada bahan bakar fosil masih tinggi, sementara sejumlah perusahaan energi swasta dinilai masih memperoleh keuntungan besar tanpa diimbangi investasi memadai pada energi bersih.

Para peserta juga menyoroti pentingnya memastikan transisi energi berlangsung secara adil, dengan tetap melindungi pekerja dan komunitas yang bergantung pada sektor bahan bakar fosil.

Selain itu, percepatan transisi dinilai bergantung pada penyelesaian sejumlah hambatan utama, seperti biaya pembiayaan, modernisasi jaringan listrik, dan pengembangan penyimpanan energi.

Salah satu peserta menekankan bahwa kerja sama internasional tetap penting untuk mengatasi tantangan tersebut, meskipun tidak selalu tercapai kesepakatan penuh. Transisi yang lebih cepat dinilai tidak hanya berdampak positif bagi iklim, tetapi juga bagi pembangunan ekonomi dan ketahanan energi.

Diskusi juga menyinggung target jangka panjang, termasuk emisi nol bersih pada akhir abad ini. Namun, para pembicara menekankan bahwa faktor penentu bukan hanya target jangka panjang, melainkan keputusan investasi saat ini yang akan membentuk sistem energi selama beberapa dekade ke depan.

Mereka juga menyatakan bahwa COP31 harus menjadi titik balik yang mengubah komitmen iklim menjadi implementasi berskala besar di tingkat pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan media, seiring meningkatnya kebutuhan akan aksi cepat dan luas dalam menghadapi krisis iklim.