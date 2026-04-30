Produk tersebut akan dipamerkan dalam ajang SAHA 2026 di Istanbul

Turkiye kembangkan meriam enam laras untuk jet tempur Kaan Produk tersebut akan dipamerkan dalam ajang SAHA 2026 di Istanbul

Industri pertahanan Turkiye terus memperkuat kemandirian teknologi dengan mengembangkan sistem meriam enam laras kaliber 20 milimeter untuk jet tempur Kaan, yang akan dipamerkan dalam ajang SAHA 2026 di Istanbul.

Sistem meriam yang dikembangkan oleh TR Mekatronik tersebut dirancang khusus untuk Turkish Aerospace Industries (TAI) dan akan ditampilkan dalam pameran industri pertahanan, penerbangan, dan antariksa internasional yang berlangsung pada 5–9 Mei.

Produk yang akan dipamerkan mencakup meriam multi-laras buatan dalam negeri, termasuk sistem enam laras yang saat ini masih dalam tahap pengujian, dengan tingkat kandungan lokal mencapai lebih dari 95 persen.

Direktur Utama TR Mekatronik Fatih Cevik mengatakan perusahaan tersebut didirikan sebagai usaha patungan antara TAI dan Sarsilmaz untuk merancang serta memproduksi meriam hidung pesawat, guna mengatasi kendala ekspor pada helikopter Atak.

Ia menjelaskan bahwa proyek awal perusahaan berupa sistem meriam tiga laras telah melalui tahap desain, produksi, pengujian, hingga pengiriman sejak awal 2024 dan kini telah memasuki produksi massal.

Sistem tersebut saat ini digunakan pada 10 unit helikopter Atak buatan TAI, termasuk yang dioperasikan oleh pengguna luar negeri.

Cevik menyebut sistem tiga laras itu sebagai sistem kaliber menengah pertama yang sepenuhnya dirancang di dalam negeri dan telah memenuhi standar kualifikasi.

Untuk pengembangan selanjutnya, ia mengatakan versi enam laras dapat dipasang pada platform udara dengan kemampuan tembakan mencapai 2.000 peluru per menit, dengan target peningkatan hingga 3.000 peluru per menit.

Ia menambahkan bahwa sistem tersebut tengah dikembangkan untuk jet tempur Kaan dan juga dipertimbangkan untuk diaplikasikan pada platform lain yang diproduksi di Turkiye.