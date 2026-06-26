Ilmuwan sebut gelombang panas ekstrem di Eropa dipicu perubahan iklim

Para ilmuwan menyatakan gelombang panas ekstrem yang melanda Eropa hampir mustahil terjadi 50 tahun lalu dan terutama dipicu oleh perubahan iklim

Studi: Gelombang panas di Eropa hampir mustahil terjadi tanpa perubahan iklim Para ilmuwan menyatakan gelombang panas ekstrem yang melanda Eropa hampir mustahil terjadi 50 tahun lalu dan terutama dipicu oleh perubahan iklim

Gelombang panas ekstrem yang melanda Eropa dalam beberapa pekan terakhir hampir mustahil terjadi 50 tahun lalu dan terutama dipicu oleh perubahan iklim, menurut para ilmuwan yang menganalisis kondisi suhu di ratusan kota di kawasan tersebut.

Para peneliti dari World Weather Attribution (WWA), yang terdiri atas ilmuwan dari berbagai lembaga dan universitas di Inggris serta Eropa, menganalisis dinamika suhu di 854 kota berpenduduk lebih dari 50.000 jiwa di Uni Eropa, Britania Raya, Swiss, dan Norwegia.

Para ilmuwan menemukan bahwa 45 persen dari kota-kota tersebut telah atau hampir mencatat rekor tertinggi sepanjang masa untuk suhu bola basah (wet-bulb globe temperature), yang menjadi salah satu indikator tingkat tekanan panas terhadap tubuh manusia.

Menurut para peneliti, gelombang panas ekstrem yang melanda Eropa, terutama dalam sepekan terakhir, hampir mustahil terjadi 50 tahun lalu, dengan perubahan iklim menjadi penyebab utamanya.

Berdasarkan analisis WWA, perubahan iklim yang semakin memburuk telah meningkatkan kemungkinan terjadinya gelombang panas ekstrem di Eropa hingga 100 kali lipat dibandingkan kondisi pada 2003. Peluang terjadinya suhu maksimum pada siang hari juga meningkat sekitar 10 kali lipat dibandingkan periode tersebut.

Di 45 persen dari 854 kota yang dianalisis di 30 negara Eropa, kombinasi suhu tinggi dan kelembapan menciptakan kondisi yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

Analisis tersebut juga menyimpulkan bahwa fenomena El Nino tidak berperan dalam terjadinya gelombang panas ekstrem yang saat ini melanda Eropa.

Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) Simon Stiell mengatakan perubahan iklim yang dipicu ketergantungan dunia terhadap batu bara, minyak, dan gas terus berkembang dengan cepat.

"Namun, solusinya juga sangat jelas. Kita perlu mempercepat transisi menuju energi bersih yang kini jauh lebih murah dibandingkan bahan bakar fosil, melindungi hutan, serta meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Tidak ada negara yang mampu mempertahankan kondisi seperti sekarang. Kita harus mempercepat proses ini bersama-sama," kata Stiell.

Peneliti cuaca ekstrem dan kebakaran hutan dari Imperial College London Theodore Keeping mengatakan bukti ilmiah mengenai peran perubahan iklim dalam memperparah gelombang panas kini sudah sangat jelas.

Keeping menilai emisi yang berasal dari penggunaan bahan bakar fosil menjadi "penyebab langsung" suhu tinggi yang terjadi pekan ini.

"Kita melihat rekor suhu di Eropa pecah setiap beberapa tahun. Namun tahun ini, hal itu terjadi dalam beberapa bulan berturut-turut. Di Inggris, kita terbiasa dengan sekolah yang ditutup karena salju, tetapi generasi sekarang tumbuh dengan 'hari-hari panas'," ujarnya.