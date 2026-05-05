SAHA 2026 dibuka di Istanbul, targetkan kontrak ekspor pertahanan senilai USD8 miliar

Pameran pertahanan internasional terbesar Turkiye, SAHA 2026, resmi dibuka di Istanbul Expo Center pada Selasa ini, menampilkan lebih dari 200 peluncuran produk baru dan menargetkan kontrak ekspor senilai minimal 8 miliar dolar, menjadikannya ajang pertahanan paling ambisius yang pernah digelar negara itu.

Pameran Industri Pertahanan, Kedirgantaraan, dan Luar Angkasa Internasional SAHA 2026, yang diselenggarakan oleh SAHA Istanbul sebagai klaster industri pertahanan, penerbangan, dan luar angkasa terbesar di Turkiye dan Eropa, akan berlangsung hingga Sabtu mendatang dengan Anadolu sebagai mitra komunikasi globalnya.

Pameran ini digelar di area dalam dan luar ruangan seluas 400.000 meter persegi, dengan 20.000 meter persegi dialokasikan untuk ruang pameran luar ruangan. Lebih dari 1.700 perusahaan termasuk 263 firma internasional, lebih dari 200.000 anggota masyarakat umum, dan lebih dari 30.000 profesional industri dari lebih dari 120 negara diperkirakan hadir.

Lebih dari 30.000 pertemuan bisnis ke bisnis (B2B) direncanakan sebagai bagian dari pameran, yang akan mengubah acara ini dari sekadar etalase menjadi platform langsung untuk pengembangan bisnis, pencocokan rantai pasokan, dan kemitraan strategis.

Target kontrak ekspor minimal USD8 miliar

SAHA 2026 juga akan menyelenggarakan 203 peluncuran produk baru dan 164 upacara penandatanganan, hampir tiga kali lipat jumlah perjanjian berorientasi ekspor yang ditandatangani pada pameran sebelumnya. Volume kontrak ekspor yang mencapai 6,2 miliar dolar pada SAHA 2024 ditargetkan naik menjadi minimal 8 miliar dolar pada SAHA 2026.

Partisipasi dari Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada akan menonjol, sementara banyak perusahaan, delegasi resmi, delegasi komersial, dan pengunjung dari empat benua akan berkumpul di SAHA 2026.

Platform angkatan laut juga akan dibuka untuk pengunjung selama pameran. Kapal-kapal Angkatan Laut Turkiye, terutama TCG Anadolu yang dikenal sebagai kapal induk drone militer pertama di dunia, akan berlabuh di Marina Atakoy dan Pelabuhan Sarayburnu. Wahana angkatan laut nirawak domestik juga akan dipamerkan di Marina Atakoy. Tanggal 9 Mei ditetapkan sebagai hari kunjungan publik di SAHA 2026.

Produk-produk baru industri pertahanan Turkiye

Beberapa teknologi akan dipamerkan untuk pertama kalinya di SAHA 2026. Munisi keliling cerdas MIZRAK buatan Baykar yang dikembangkan secara nasional dan orisinal, dengan jangkauan lebih dari 1.000 kilometer dan kemampuan otonom berbasis AI, akan diluncurkan di pameran ini. UAV Kamikaze K2 dan munisi keliling Sivrisinek milik Baykar juga akan dipamerkan untuk pertama kalinya.

ASELSAN akan memperkenalkan lima produk baru dan versi terbaru dari enam produk kepada ekosistem pertahanan global di SAHA 2026, termasuk kemampuan serangan baru untuk Blue Homeland Turkiye, berbagai teknologi yang akan menambah kemampuan baru pada sistem pertahanan udara Steel Dome, serta sistem-sistem baru yang akan menjadi pengubah permainan dalam serangan udara.

Platform Sistem Senjata Energi Terarah ALKA-KAPLAN HYBRID, yang dikembangkan atas kerja sama Roketsan dan FNSS dan dikenal sebagai senjata laser, akan dipresentasikan di SAHA 2026 dengan kemampuan tambahan.

STM akan memamerkan sistem udara dan angkatan lautnya yang dikembangkan untuk kebutuhan medan perang modern, termasuk UAV Kamikaze Jarak Jauh, versi baru UAV kamikaze sayap tetap ALPAGU dengan kemampuan yang ditingkatkan, Sistem UAV Pencegat yang menghadirkan pendekatan inovatif untuk pertahanan udara, serta Sistem Pengintaian-Pengawasan Mini yang dirancang untuk memberikan intelijen dan aliran data secara real-time.

Lebih dari 140 delegasi resmi

Lebih dari 140 delegasi resmi, lebih dari 800 anggota delegasi resmi, dan perwakilan dari lebih dari 200 delegasi pengadaan komersial akan berpartisipasi dalam pameran. Kehadiran lebih dari 25 menteri luar negeri dan banyak pejabat militer senior juga diharapkan semakin memperkuat visibilitas internasional dan dampak strategis acara ini.

Program ini akan mencakup 17 panel internasional, empat sesi Space Talks dan pidato utama, di mana masa depan teknologi pertahanan, arsitektur keamanan, transformasi industri, dan model kerja sama baru akan dibahas secara komprehensif.

Salah satu tema utama SAHA 2026 tahun ini adalah ekosistem investasi, dengan keikutsertaan dana investasi internasional, lembaga keuangan, investor strategis, serta perusahaan-perusahaan di bawah NATO Innovation Fund dan Program NATO DIANA. Tema besar kedua adalah ekosistem luar angkasa, yang akan semakin terlihat melalui Space Pavilion dan area Space Dome yang dirancang khusus.