Rusia siapkan Rassvet untuk saingi layanan internet satelit Starlink

Rusia mengembangkan sistem Rassvet berbasis ratusan satelit orbit rendah Bumi yang ditargetkan mulai menyediakan layanan internet pada 2027 sebagai alternatif terhadap Starlink milik SpaceX

Rusia bangun jaringan internet satelit Rassvet sebagai pesaing Starlink Rusia mengembangkan sistem Rassvet berbasis ratusan satelit orbit rendah Bumi yang ditargetkan mulai menyediakan layanan internet pada 2027 sebagai alternatif terhadap Starlink milik SpaceX

Rusia tengah membangun jaringan internet berbasis ratusan satelit orbit rendah Bumi melalui sistem Rassvet yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027, sebagai alternatif bagi layanan Starlink milik perusahaan Amerika Serikat, SpaceX.

Perusahaan kedirgantaraan Rusia Bureau 1440 meluncurkan kelompok kedua satelit untuk sistem Rassvet pada Juli. Perusahaan tersebut menempatkan sejumlah satelit yang jumlahnya tidak diungkapkan ke orbit dalam peluncuran terbaru, sebelum satelit dipisahkan dari kendaraan peluncur dan pengelolaannya dialihkan ke pusat kendali penerbangan.

Bureau 1440 sebelumnya meluncurkan 16 satelit dari kelompok produksi pertamanya ke orbit pada akhir Maret.

Perusahaan itu juga telah menguji teknologi komunikasi satelit, konektivitas antarsatelit, dan sistem darat melalui sejumlah misi eksperimental pada 2023 dan 2024.

Bureau 1440 diperkirakan akan meluncurkan total 292 satelit, termasuk satelit cadangan, hingga 2030. Perusahaan sebelumnya menyatakan kapasitas sistem tersebut dapat diperluas hingga 924 satelit apabila permintaan lalu lintas data meningkat.

Rassvet menjadi salah satu proyek utama Rusia untuk mengurangi ketergantungan terhadap infrastruktur komunikasi dan satelit asing.

Proyek tersebut diperkirakan akan menerima pendanaan 103 miliar rubel (sekitar 1,2 miliar dolar AS) dari anggaran federal dan sekitar 329 miliar rubel (hampir 4 miliar dolar AS) dari sumber daya perusahaan hingga 2030.

Moskow pada 2025 juga mengalokasikan sekitar 45,6 juta dolar AS dari dana cadangan untuk pengembangan 16 satelit pertama. Total pendanaan proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar 5,2 miliar dolar AS.

Bureau 1440 menargetkan penyediaan layanan internet pita lebar berkecepatan tinggi dengan latensi rendah melalui satelit orbit rendah Bumi untuk pengguna individu, operator seluler, perusahaan transportasi, fasilitas industri, serta pelanggan di wilayah dengan infrastruktur komunikasi terbatas.

Sistem tersebut dirancang untuk menyediakan kecepatan internet hingga satu gigabit per detik melalui terminal pengguna dengan latensi hingga 70 milidetik.

Satelit Rassvet menggunakan arsitektur komunikasi 5G NTN yang memungkinkan interoperabilitas antara jaringan seluler darat dan sistem satelit, serta dilengkapi terminal komunikasi laser antarsatelit.

Perusahaan sebelumnya menguji koneksi laser berkecepatan 10 gigabit per detik antara dua satelit yang berjarak lebih dari 1.000 kilometer.

Sistem komunikasi laser tersebut memungkinkan data dikirim melalui satelit lain di orbit tanpa harus ditransmisikan secara langsung dari setiap satelit ke stasiun darat.

Satelit perusahaan juga dilengkapi sistem propulsi plasma dan sistem daya canggih untuk menyesuaikan posisi di orbit dan mempertahankan kendali sepanjang misi.

Rassvet diperkirakan akan sangat berguna di wilayah yang pembangunan infrastruktur serat optiknya sulit atau mahal, seperti Siberia, Timur Jauh Rusia, dan kawasan Arktik.

Sejumlah perusahaan telekomunikasi Rusia juga bekerja sama dengan Bureau 1440 untuk mengintegrasikan koneksi satelit tersebut ke dalam infrastruktur komunikasi seluler.

MegaFon, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar Rusia, telah menandatangani kesepakatan dengan Bureau 1440 untuk menghubungkan stasiun pemancar yang memiliki keterbatasan konektivitas darat ke internet melalui Rassvet.

Target awalnya adalah mengintegrasikan 500 stasiun pemancar ke dalam sistem tersebut pada 2027.

Upaya untuk memperluas penggunaan Rassvet pada sektor transportasi juga tengah dilakukan.

Bureau 1440 dan Russian Railways bekerja sama untuk menggunakan internet satelit pada kereta cepat Sapsan dan Lastochka. Pengujian terminal pengguna untuk kereta tersebut sedang berlangsung.

Perusahaan itu juga bekerja sama dengan Aeroflot untuk menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi di pesawat.