Sistem Manajemen Keamanan Kota berbasis AI yang dikembangkan ASELSAN membantu aparat keamanan Turkiye meningkatkan kemampuan pemantauan, deteksi, dan respons terhadap ancaman keamanan

Kamera AI dan analitik data perkuat pengawasan keamanan di Turkiye Sistem Manajemen Keamanan Kota berbasis AI yang dikembangkan ASELSAN membantu aparat keamanan Turkiye meningkatkan kemampuan pemantauan, deteksi, dan respons terhadap ancaman keamanan

Sistem Manajemen Keamanan Kota berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan perusahaan pertahanan Turkiye, ASELSAN, memainkan peran strategis dalam mendukung tugas aparat keamanan menjaga ketertiban dan memberantas kejahatan.

Demonstrasi penggunaan sistem tersebut dilakukan di Kocaeli, kota yang menjadi pusat jaringan transportasi dan kawasan industri penting di Turkiye.

KGYS yang digunakan Direktorat Jenderal Keamanan dan Komando Jenderal Gendarmerie untuk menjaga ketertiban umum dan mengantisipasi risiko keamanan dalam negeri kini menjadi salah satu perangkat utama aparat keamanan di 81 provinsi di Turkiye.

Sistem CityGuard KGYS yang dikembangkan ASELSAN mengintegrasikan Sistem Manajemen Video Analitik dan Rekaman ODAKAN serta KAYIN, Sistem Analisis Video KAHIN, dan Sistem Pengenalan Kendaraan GEKO dalam satu platform yang digunakan untuk keamanan kota, jalan raya, kawasan operasional, hingga wilayah pesisir.

Selain diekspor ke luar negeri, sistem tersebut saat ini digunakan untuk mendukung keamanan perkotaan di 81 provinsi dan 920 distrik di seluruh Turkiye.

Keamanan tanpa henti dengan dukungan AI

KGYS yang didukung kamera beresolusi tinggi, sistem pengenalan wajah berbasis AI, dan analisis data skala besar memungkinkan pemantauan berlangsung tanpa henti.

Fitur-fitur seperti identifikasi individu, kendaraan, pelat nomor, hingga analisis kepadatan membantu mendeteksi tindak kriminal dan aksi teror secara lebih efektif, sekaligus meningkatkan kemampuan respons cepat dan analisis prediktif.

Lebih dari 450 ribu kamera tubuh ODAKAN yang digunakan untuk pengamanan perbatasan, area operasional, dan fasilitas kritis mampu beroperasi selama 24 jam dalam berbagai kondisi cuaca untuk memenuhi kebutuhan sektor publik maupun swasta.

Melalui teknologi pencitraan termal, keluarga produk ODAKAN juga meningkatkan kesadaran situasional dalam pengamanan lingkungan. Lebih dari 150 ribu kamera tubuh ODAKAN saat ini digunakan secara aktif oleh personel keamanan di lapangan.

Sementara itu, sistem keamanan jalan raya RoadGuard telah digunakan di 44 provinsi dan 40 distrik untuk menganalisis kendaraan mencurigakan sebelum mencapai titik pemeriksaan dan menghentikannya jika diperlukan.

Kocaeli jadi pelopor visi keamanan kota pintar

Kepala Biro Pusat Sistem Manajemen Keamanan Kota Direktorat Kepolisian Kocaeli, Ali Celik, mengatakan Kocaeli memiliki jaringan transportasi yang sangat padat antara Eropa dan Anatolia serta menjadi lokasi berbagai kawasan industri dan fasilitas pelabuhan besar.

Ia menegaskan bahwa pihaknya memanfaatkan teknologi dalam negeri secara maksimal untuk menjaga keamanan dan ketertiban kota.

Menurut Celik, Direktorat Kepolisian Kocaeli secara aktif menggunakan kamera beresolusi tinggi buatan ASELSAN, kamera Sistem Pengenalan Pelat Nomor (PTS) yang dapat mendeteksi dan menganalisis pergerakan kendaraan, serta kamera PTS bergerak yang membantu memusatkan pengawasan pada wilayah tertentu.

Ia juga menekankan pentingnya penyampaian gambar dan peringatan yang diperoleh sistem kepada personel lapangan secara cepat, terkoordinasi, dan aman.

Untuk itu, kepolisian menggunakan sistem komunikasi radio terenkripsi yang dikembangkan ASELSAN dengan teknologi lokal, sementara perangkat lunak enkripsinya terus diperbarui guna menjaga kerahasiaan komunikasi.

Celik menambahkan bahwa solusi keamanan bergerak turut meningkatkan efektivitas personel di lapangan.

Menurutnya, kamera tubuh yang terintegrasi dengan KGYS memungkinkan gambar yang direkam saat terjadi situasi darurat dikirim langsung ke pusat komando sehingga koordinasi dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Ia mengatakan infrastruktur KGYS dan sistem pengenalan pelat nomor yang dikembangkan ASELSAN telah memberikan kemampuan penting bagi kepolisian dalam memantau pergerakan kendaraan, mendeteksi kendaraan mencurigakan, mendukung keamanan lalu lintas, meningkatkan efektivitas kegiatan pencegahan kejahatan, serta membantu pengungkapan kasus pidana.

Selain sistem tetap, penggunaan solusi keamanan bergerak juga meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan pengamatan, identifikasi, dan pemantauan secara langsung.

"Pada titik yang telah dicapai saat ini, Kocaeli terus menjadi salah satu provinsi terdepan yang mendukung infrastruktur keamanan dengan teknologi lokal dan nasional serta berkontribusi pada visi kota pintar di negara kami berkat kapasitas teknis yang kuat," kata Celik.

Sebagai bagian dari demonstrasi lapangan, petugas kepolisian yang mengenakan kamera tubuh ODAKAN juga melakukan pemeriksaan kendaraan di Pos Polisi Kartepe.