Industri pertahanan Turkiye pamerkan teknologi baru di SAHA 2026 Berbagai teknologi baru industri pertahanan Turkiye, termasuk drone dan senjata laser, diperkenalkan dalam pameran ini

Pameran pertahanan dan kedirgantaraan internasional SAHA 2026 resmi dibuka di Istanbul, Turkiye, pada Selasa, dengan partisipasi lebih dari 1.700 perusahaan dan puluhan ribu profesional industri dari berbagai negara.

Ajang yang digelar di Istanbul Expo Center ini menghadirkan 1.700 perusahaan, termasuk 263 perusahaan internasional, serta dihadiri lebih dari 30.000 pelaku industri dari lebih 120 negara. Pameran ini berlangsung hingga 9 Mei.

Diselenggarakan oleh SAHA Istanbul, klaster industri pertahanan, kedirgantaraan, dan antariksa terbesar di Turkiye dan Eropa, acara ini menggandeng Anadolu sebagai mitra komunikasi global.

SAHA 2026 digelar di area seluas total 400.000 meter persegi, termasuk 20.000 meter persegi area pameran luar ruang, menjadikannya salah satu edisi terbesar yang pernah diadakan.

Sebanyak 203 produk baru akan diperkenalkan dan 164 penandatanganan kerja sama dijadwalkan berlangsung selama pameran. Ajang ini menargetkan nilai kontrak ekspor mencapai sedikitnya 8 miliar dolar AS, meningkat dari 6,2 miliar dolar AS pada SAHA 2024.

Partisipasi dari Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada menonjol, dengan kehadiran berbagai perusahaan, delegasi resmi, serta perwakilan perdagangan dari empat benua.

Sejumlah produk berteknologi tinggi yang dinilai inovatif akan diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada ekosistem global dalam SAHA 2026. Selain itu, kendaraan laut tanpa awak buatan dalam negeri juga dipamerkan di Atakoy Marina sebagai bagian dari acara.

Foto : Cem Tekkeşinoğlu/Anadolu/AA

Perusahaan pertahanan Turkiye juga dijadwalkan meluncurkan berbagai teknologi baru dalam pameran ini.

Baykar akan menampilkan MIZRAK, amunisi pintar berkeliaran (loitering munition) yang dikembangkan secara nasional dengan jangkauan lebih dari 1.000 kilometer dan kemampuan otonom berbasis kecerdasan buatan.

Selain itu, Baykar juga akan memamerkan untuk pertama kalinya K2 Kamikaze UAV dan amunisi berkeliaran Sivrisinek.

Aselsan akan memperkenalkan lima produk baru serta enam versi peningkatan dari produk yang sudah ada, sebagai bagian dari pengembangan teknologi pertahanan nasional.

Sistem senjata energi terarah ALKA-KAPLAN HYBRID hasil kerja sama Roketsan dan FNSS, yang dikenal sebagai senjata laser, juga akan ditampilkan dengan kemampuan tambahan.

Roketsan turut memperkenalkan teknologi terbaru dan paling canggihnya, sementara STM akan menampilkan sistem udara dan laut yang dikembangkan untuk kebutuhan medan tempur modern.

Pameran ini dihadiri lebih dari 140 delegasi resmi, lebih dari 800 anggota delegasi, serta lebih dari 200 perwakilan delegasi pengadaan perdagangan.

SAHA 2026 juga akan dibuka untuk pengunjung umum pada 9 Mei dalam agenda hari publik.