China luncurkan satelit uji teknologi internet ke orbit rendah Bumi

China menargetkan efisiensi biaya peluncuran untuk mendukung industri satelit komersial

China meluncurkan satelit uji teknologi internet menggunakan roket Jielong-3 (Smart Dragon-3) dalam upaya mengembangkan jaringan komunikasi berbasis satelit.

Menurut laporan Xinhua, satelit uji bernama SatNet diluncurkan dari platform laut yang berada di lepas pantai Kota Haiyang di pesisir Laut Kuning (Yellow Sea).

Satelit tersebut dilaporkan berhasil mencapai posisi yang direncanakan di orbit rendah Bumi (Low Earth Orbit/LEO), sekaligus menandai misi peluncuran sukses ke-11 menggunakan roket Jielong-3.

Roket Jielong-3 yang dikembangkan oleh China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT) mampu mengangkut muatan hingga 1,6 ton ke orbit sinkron Matahari (Sun-synchronous Orbit/SSO) pada ketinggian sekitar 500 kilometer.

Roket berbahan bakar padat ini memiliki panjang 31 meter dan diameter 2,65 meter serta dilengkapi dengan mekanisme empat tahap pembakaran.

China menargetkan roket ini dapat memenuhi meningkatnya permintaan pasar satelit komersial dengan menekan biaya peluncuran hingga di bawah 10.000 dolar AS per kilogram.

Sebelumnya, CALT telah meluncurkan tiga satelit ke orbit sinkron Matahari menggunakan roket Jielong-1 (Smart Dragon-1) pada 2019, dengan kapasitas angkut sekitar 200 kilogram.

Pengembangan berikutnya, roket Jielong-4 (Smart Dragon-4), direncanakan memiliki kapasitas angkut hingga 2,5 ton.