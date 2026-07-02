CEO Baykar Selcuk Bayraktar memprediksi pesawat tempur nirawak akan menggantikan seluruh pesawat tempur berawak dalam sekitar 30 tahun

CEO Baykar paparkan masa depan KIZILELMA di hadapan parlemen NATO CEO Baykar Selcuk Bayraktar memprediksi pesawat tempur nirawak akan menggantikan seluruh pesawat tempur berawak dalam sekitar 30 tahun

Ketua Dewan Direksi Baykar Selcuk Bayraktar mengatakan pesawat tempur nirawak pada akhirnya akan menggantikan seluruh pesawat tempur berawak dan memicu revolusi besar dalam dunia penerbangan militer dalam beberapa dekade mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Bayraktar saat menerima delegasi Majelis Nasional Agung Turkiye (TBMM) yang dipimpin Ketua TBMM Numan Kurtulmus serta delegasi Majelis Parlemen NATO yang dipimpin Marcos Perestrello De Vasconcellos di Pusat Teknologi Nasional Ozdemir Bayraktar.

Dalam presentasinya, Bayraktar membandingkan kehadiran pesawat tempur nirawak KIZILELMA dengan momen ketika komputer mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov sekitar dua dekade lalu.

"Setelah itu, bahkan telepon genggam saya pun bisa mengalahkan Kasparov. Pertandingan itu tidak lagi memiliki arti. Begitu juga di sini. Tidak ada manusia di dalam pesawat. Pesawat ini mampu melakukan semua yang dapat dilakukan pesawat tempur berawak, bahkan lebih, karena tidak dibatasi faktor manusia dan biayanya jauh lebih murah," katanya.

Ia menjelaskan pelatihan pilot tempur membutuhkan waktu hingga 10 tahun, sedangkan pesawat nirawak hanya memerlukan pembaruan perangkat lunak yang dapat digandakan dalam hitungan mikrodetik.

Menjawab pertanyaan mengenai kapan pesawat tempur nirawak akan menjadi pilihan utama angkatan udara dunia, Bayraktar mengatakan perubahan besar biasanya baru diakui setelah kemampuannya terbukti di medan perang.

"Tak seorang pun memprediksi keberhasilan Bayraktar TB2 ataupun drone FPV. Mereka bukan pesawat tempur generasi ketujuh, melainkan jenis platform yang sama sekali berbeda. Mereka adalah robot," ujarnya.

Menurutnya, platform nirawak tidak dapat dibandingkan dengan pesawat tempur generasi pertama hingga keenam karena memiliki karakteristik yang sepenuhnya berbeda.

Bayraktar juga menilai pencegatan terhadap drone kamikaze berbiaya murah merupakan tantangan besar karena biaya pertahanan selalu jauh lebih mahal dibandingkan biaya serangan.

"Jika melihat perang Rusia-Ukraina, terkadang seribu drone diluncurkan sekaligus. Mencegat semuanya jauh lebih mahal dan hampir mustahil dilakukan. Selalu ada batas kemampuan pertahanan," katanya.

Ia menambahkan dunia saat ini memiliki terlalu banyak senjata sehingga penyelesaian damai jauh lebih murah dibandingkan terus meningkatkan kemampuan persenjataan.

Menurut Bayraktar, perkembangan teknologi juga membuat penyebaran kemampuan drone dan kecerdasan buatan semakin sulit dibendung.

Mengenai masa depan peperangan, Bayraktar mengatakan dalam 10 tahun ke depan drone akan berkembang dalam berbagai ukuran, sementara dalam sekitar 30 tahun pesawat tempur nirawak kemungkinan akan menggantikan sekitar 15.000 pesawat tempur berawak yang saat ini beroperasi di seluruh dunia.

"Ini akan menjadi revolusi besar dalam dunia penerbangan tempur. Saya berharap suatu hari nanti dunia bisa kembali sepakat bahwa senjata bukanlah solusi. Namun, sayangnya sekarang belum waktunya," ujarnya.