Trump disebut mulai jenuh dengan desakan Netanyahu

The Wall Street Journal melaporkan hubungan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai merenggang, seiring perbedaan pandangan mengenai konflik regional dan langkah militer Israel

WSJ: Hubungan Trump dan Netanyahu disebut semakin renggang The Wall Street Journal melaporkan hubungan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai merenggang, seiring perbedaan pandangan mengenai konflik regional dan langkah militer Israel

Hubungan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan mulai merenggang, dengan percakapan telepon keduanya tidak lagi berlangsung sehangat sebelumnya, menurut laporan The Wall Street Journal (WSJ).

Mengutip sumber-sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut, WSJ melaporkan bahwa Trump dan Netanyahu masih sering berkomunikasi, namun suasana percakapan mereka tidak lagi bersahabat. Trump disebut melontarkan kritik keras kepada Netanyahu saat berupaya mengakhiri perang AS-Israel-Iran yang dinilai membebani perekonomian Amerika Serikat.

Dalam salah satu percakapan terbaru mengenai situasi di Lebanon, Trump dilaporkan mengatakan kepada Netanyahu, "Mengapa Anda menghancurkan gedung-gedung? Hentikan menghancurkan gedung-gedung."

Dalam pembicaraan lain, Trump disebut mengeluhkan bahwa perlambatan ekonomi global yang dipicu perang berpotensi membuat dirinya dikaitkan dengan Depresi Besar pada 1930-an dan Presiden Herbert Hoover.

Salah satu sumber yang dikutip dalam laporan tersebut mengungkapkan bahwa dalam diskusi mengenai ketentuan terkait senjata nuklir sebelum tercapainya nota kesepahaman, Netanyahu bertanya kepada Trump, "Donald, bagaimana Anda akan memverifikasinya?"

Sumber itu juga menyebut Netanyahu dalam sejumlah pembicaraan lain mengingatkan bahwa Iran tidak dapat dipercaya berdasarkan pengalaman masa lalu.

Seorang pejabat senior pemerintahan AS mengatakan Netanyahu terus mendorong dilakukannya operasi militer tambahan, sementara Trump mulai merasa jenuh dengan desakan tersebut.

"Bibi (Netanyahu) menjelaskan kepada presiden mengapa sesuatu perlu dihancurkan, bagaimana intelijen Israel mengetahuinya, dan kapan itu harus dilakukan. Presiden mendengarkan. Percakapan mereka biasanya berlangsung dengan pola yang sama," kata pejabat tersebut.

Kantor Perdana Menteri Israel tidak memberikan tanggapan ketika dimintai komentar mengenai laporan tersebut.

Sementara itu, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Trump memiliki hubungan yang sangat baik dengan Netanyahu dan Israel, tetapi menegaskan bahwa tidak ada negara atau pemimpin yang dapat menekan Trump untuk mengambil suatu tindakan.

Trump mulai meragukan sejumlah klaim Netanyahu

Menurut sumber yang mengikuti perkembangan situasi tersebut, Trump sebenarnya lebih bersedia terlibat dalam perang melawan Iran dibandingkan perkiraan sebagian besar penasihatnya maupun pihak Israel.

Sumber tersebut menyebut Netanyahu telah menyiapkan rencana serangan rinci terhadap Iran dan mempresentasikannya kepada Trump.

Pada tahap awal konflik, Trump disebut antusias berdiskusi dengan Netanyahu mengenai ketepatan sasaran serangan, jumlah pemimpin Iran yang berhasil dilumpuhkan, serta target pemboman berikutnya.

Namun seiring berjalannya perang, Trump mulai meragukan sebagian klaim Netanyahu dan menolak rencana yang melibatkan kelompok bersenjata Kurdi Irak untuk memasuki Iran guna menggulingkan pemerintahan di Teheran.

Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa yang paling membuat Trump marah adalah berlanjutnya serangan Israel ke Lebanon meski gencatan senjata telah diberlakukan.

Bahkan, Trump disebut sempat mempertimbangkan untuk mengundang pejabat Israel dan Lebanon ke Ruang Oval guna memediasi penyelesaian konflik secara langsung.