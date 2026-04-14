Wapres AS sebut pembukaan Selat Hormuz tentukan masa depan negosiasi

Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengatakan perundingan dengan Iran di Pakistan mencatat “banyak kemajuan,” namun memperingatkan bahwa kegagalan membuka kembali Selat Hormuz dapat mengubah arah negosiasi secara mendasar.

Dalam wawancara dengan Fox News pada Senin, Vance mengatakan hasil pembicaraan tidak sepenuhnya negatif.

“Saya tidak akan mengatakan semuanya berjalan buruk. Saya juga melihat ada hal-hal yang berjalan baik. Kami membuat banyak kemajuan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Washington telah memperjelas posisi dalam perundingan, termasuk syarat-syarat utama yang diperlukan agar kesepakatan dapat diterima oleh Presiden AS.

“Pertanyaan besar sekarang adalah apakah Iran memiliki fleksibilitas yang cukup dan bersedia menerima hal-hal penting yang kami butuhkan agar kesepakatan bisa tercapai,” katanya.

Terkait garis merah AS, Vance menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

“Presiden AS telah menyatakan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Semua garis merah kami berangkat dari prinsip dasar itu,” ujarnya.

Vance juga menekankan pentingnya pembukaan kembali Selat Hormuz bagi stabilitas ekonomi global.

“Kami berharap Iran terus membuat kemajuan untuk membuka Selat Hormuz. Jika tidak, hal itu akan secara mendasar mengubah negosiasi kami dengan mereka,” katanya.

Ia menegaskan Washington tidak memiliki fleksibilitas dalam isu nuklir utama, termasuk penghapusan stok uranium yang diperkaya dan penerapan mekanisme verifikasi ketat.

“Kami harus memastikan material yang diperkaya dikeluarkan dari Iran. Kami juga harus mendapatkan komitmen tegas bahwa mereka tidak akan mengembangkan senjata nuklir,” ujarnya.

Vance menambahkan bahwa AS telah memperoleh pemahaman lebih baik mengenai pendekatan negosiasi Iran selama pembicaraan berlangsung.

Ia juga menilai delegasi Iran belum memiliki kewenangan penuh untuk menyepakati kesepakatan.

“Saya kira tim yang hadir belum dapat mencapai kesepakatan dan perlu kembali ke Teheran untuk mendapatkan persetujuan atas syarat yang kami ajukan,” katanya.

Perundingan langsung antara AS dan Iran di Islamabad pada akhir pekan berakhir tanpa kesepakatan, meski menjadi kontak tingkat tinggi paling signifikan antara kedua negara sejak 1979.

Pembicaraan tersebut berlangsung di tengah gencatan senjata dua pekan yang diumumkan sebelumnya, dengan sejumlah isu utama masih belum terselesaikan.