Iran tuding Israel picu instabilitas kawasan Timur Tengah

Utusan Iran sebut pelanggaran Israel ancam hukum internasional

Utusan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa pelanggaran yang dilakukan Israel di Timur Tengah tanpa akuntabilitas telah memicu erosi serius terhadap hukum internasional, serta mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memastikan pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan terhadap warga sipil.

Dalam debat terbuka Dewan Keamanan mengenai situasi di Timur Tengah pada Selasa, Amir Saeid Iravani mengatakan bahwa tidak adanya akuntabilitas secara berkelanjutan mendorong budaya impunitas yang berbahaya.

Ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat hukum internasional, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan harus dimintai pertanggungjawaban.

Iravani menyoroti berbagai pelanggaran yang dilakukan Israel di kawasan, dengan menyebut bahwa rezim pendudukan Israel terus melanggar gencatan senjata melalui serangan militer serta pembatasan akses kemanusiaan di Gaza, yang memperburuk kelaparan dan penderitaan warga sipil.

Ia juga menyebut perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat terus berlangsung dan melanggar hukum internasional serta resolusi PBB.

Selain itu, Iravani menuding Israel sebagai penyebab ketidakstabilan regional yang lebih luas, dengan merujuk pada tindakan yang disebutnya sebagai agresi di wilayah Suriah, pendudukan Dataran Tinggi Golan, serta pelanggaran kedaulatan Lebanon.

Terkait Gaza, ia menyatakan bahwa solusi yang layak harus mencakup gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan pendudukan, serta akses kemanusiaan tanpa hambatan, dengan tetap menghormati hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Iravani juga menyinggung perang antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, dengan menyatakan bahwa serangan pada 28 Februari merupakan agresi tanpa provokasi yang melanggar hukum internasional, termasuk larangan penggunaan kekuatan.

Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat dan Israel harus bertanggung jawab penuh atas tindakan tersebut.

Dalam pernyataannya, Iravani menyebut Israel sebagai “rezim yang melanggar hukum dan teroris” serta ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan.

Ia juga menolak tuduhan terhadap Iran dan menilai sejumlah pihak berupaya mengabaikan akar masalah di kawasan dengan mengalihkan kesalahan kepada Teheran.