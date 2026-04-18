Ukraina siap gelar pertemuan Zelenskyy dan Putin di Istanbul Presiden Ukraina disebut siap bertemu Presiden Rusia di Istanbul untuk membahas perdamaian

Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha mengatakan Presiden Volodymyr Zelenskyy siap bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istanbul untuk membahas perdamaian, seraya menegaskan Kyiv ingin mengakhiri perang melalui negosiasi politik.

“Presiden Zelenskyy siap datang dan bertemu dengan Presiden Putin di sini, tentu bersama Presiden (Turkiye) Erdogan dan mungkin Presiden (AS) Trump,” kata Sybiha dalam wawancara dengan Anadolu.

Ia menegaskan Ukraina tidak akan menerima formula atau inisiatif apa pun yang mengorbankan integritas wilayah dan kedaulatan negara.

“Kami berkomitmen pada upaya perdamaian. Kami ingin mengakhiri perang ini dan penderitaan rakyat kami. Kami siap mempercepat upaya perdamaian,” ujarnya.

Sybiha juga menyatakan Ukraina siap untuk gencatan senjata tanpa syarat dan telah memiliki proposal yang dapat dijalankan untuk melanjutkan proses tersebut.

Namun, ia menegaskan penarikan pasukan dari Donbas seperti yang diminta Rusia tidak dapat diterima.

“Tidak dapat diterima dan tidak mungkin bagi kami untuk menarik pasukan dari Donbas, seperti yang diminta pihak Rusia; itu tidak mungkin,” katanya.

Ia menekankan bahwa proses perdamaian harus sepenuhnya berjalan melalui jalur diplomasi.

Sybiha juga menyampaikan bahwa volume perdagangan antara Ukraina dan Turkiye terus meningkat, serta menyebut perjanjian perdagangan bebas saat ini dalam proses ratifikasi di Kyiv.

Ia menegaskan Laut Hitam harus menjadi “laut perdamaian,” dan berharap kerja sama kedua negara dapat berkontribusi terhadap keamanan di kawasan tersebut.

Sybiha juga menyatakan Ukraina berharap perusahaan Turkiye dapat berpartisipasi dalam upaya rekonstruksi, seraya memuji kualitas dan kecepatan layanan yang diberikan.

Ia berharap pertemuan terbaru antara Presiden Erdogan dan Presiden Zelenskyy menjadi titik balik dalam memperkuat hubungan bilateral.

“Anda (Turkiye) memiliki pengalaman diplomatik yang unik. Anda memiliki alat politik dan diplomatik yang tepat untuk menjalankan tugas yang sangat sulit ini. Ukraina siap untuk pertemuan seperti itu di negara Anda,” ujarnya.

Terkait Suriah, Sybiha mengatakan Ukraina tertarik untuk meningkatkan hubungan dengan negara tersebut.

Ia menyebut dalam pertemuan trilateral antara Turkiye, Ukraina, dan Suriah, dibahas kerja sama di bidang pertanian, keamanan, dan logistik.

Menurutnya, Ukraina dan Turkiye bekerja sama dalam sektor pertanian untuk memasok gandum ke Suriah, serta menyatakan kesiapan Kyiv untuk berkontribusi pada ketahanan pangan di negara tersebut.

Sybiha juga mengatakan Ukraina tengah memulihkan hubungan perdagangan dengan Suriah dan telah mencabut sanksi.

Terkait kunjungan Zelenskyy ke negara-negara Teluk, ia menyebut Ukraina telah mencapai perjanjian pertahanan jangka panjang dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

Ia menambahkan bahwa kerja sama drone antara negara-negara Eropa dan Ukraina menjadi elemen penting dalam sistem keamanan kawasan.

Ia juga menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada material dan peralatan kritis, serta menyebut Turkiye sebagai contoh yang baik dalam hal tersebut.

Menurutnya, Turkiye mampu memproduksi lebih dari 80 persen kebutuhan militernya, sementara Ukraina telah mencapai tingkat produksi sekitar 40 persen selama perang.