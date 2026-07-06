Direktur Komunikasi Turkiye Burhanettin Duran mengatakan KTT NATO di Ankara akan menjadi forum penting untuk membahas masa depan NATO dan arsitektur keamanan global

Turkiye sebut KTT NATO di Ankara penting bagi masa depan keamanan global Direktur Komunikasi Turkiye Burhanettin Duran mengatakan KTT NATO di Ankara akan menjadi forum penting untuk membahas masa depan NATO dan arsitektur keamanan global

Direktur Komunikasi Turkiye Burhanettin Duran mengatakan KTT NATO yang akan digelar di Ankara pada 7-8 Juli akan menjadi momentum penting bagi masa depan aliansi dan perkembangan arsitektur keamanan global.

Berbicara kepada para jurnalis di International Media Center menjelang KTT, Duran mengatakan pertemuan yang mengusung konsep "NATO 3.0" itu akan membahas berbagai isu strategis.

"KTT yang mengemuka dengan konsep NATO 3.0 ini sangat penting. Berbagai isu strategis akan dibahas di Ankara, baik mengenai masa depan NATO maupun bagaimana arsitektur keamanan global akan dibentuk," kata Duran.

Dia mengatakan KTT tersebut diperkirakan akan dihadiri kepala negara dan kepala pemerintahan dalam jumlah terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraannya, disertai banyak pertemuan bilateral.

Menurut Duran, lebih dari 2.500 perwakilan media akan meliput acara tersebut dari Perpustakaan Nasional Kepresidenan yang telah dilengkapi ruang kerja, fasilitas siaran langsung, dan ruang penyuntingan.

Pertemuan bilateral Presiden Erdogan

Menanggapi agenda pertemuan bilateral Presiden Recep Tayyip Erdogan, Duran mengatakan para pemimpin NATO akan membahas penguatan aliansi transatlantik, keamanan Eropa, dan belanja pertahanan, sementara pertemuan bilateral juga akan mengangkat isu-isu khusus masing-masing negara.

"Selain itu akan ada pertemuan bilateral. Pertemuan bilateral pada umumnya berfokus pada agenda masing-masing negara. Namun karena berlangsung di sela-sela KTT NATO, isu-isu seperti pertahanan, keamanan, masa depan Eropa, dan penguatan keamanan Eropa juga akan menjadi agenda pembahasan. Belanja pertahanan juga akan dibahas," ujarnya.

Dia menambahkan setiap pertemuan bilateral memiliki agenda yang berbeda sesuai kepentingan masing-masing negara, namun secara keseluruhan KTT ini akan menjadi wadah untuk membentuk masa depan NATO sekaligus meninjau hubungan bilateral antarnegara.

"Agenda bilateral setiap negara tentu berbeda, sehingga setiap pertemuan harus dinilai secara terpisah. Namun dari perspektif ini, KTT akan menjadi platform untuk membentuk masa depan NATO sekaligus bagi negara-negara untuk meninjau hubungan bilateral mereka. Presiden kami akan menggelar banyak pertemuan bilateral dan membahas berbagai agenda dalam pertemuan tersebut," kata Duran.

Pertemuan Erdogan-Trump

Mengenai rencana pertemuan Erdogan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Duran mengatakan pembahasan akan mencakup agenda NATO sekaligus berbagai isu bilateral.

"Pertemuan Presiden kami dengan Presiden Trump pada dasarnya memiliki dua agenda penting, yakni KTT NATO dan kunjungan kenegaraan Presiden Trump. Karena itu kami sangat mementingkan kunjungan ini," ujarnya.

Duran mengatakan sejumlah isu yang telah dibahas dalam komunikasi telepon antara kedua pemimpin diperkirakan kembali menjadi agenda, termasuk mesin jet tempur KAAN, perkara Halkbank, kerja sama pertahanan dan keamanan, serta hubungan perdagangan antara Turkiye dan Amerika Serikat.

"Selain itu, agenda perdagangan kami dengan Amerika Serikat juga penting. Semua isu tersebut akan dibahas," kata Duran.