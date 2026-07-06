Ankara siap gelar KTT NATO, tampilkan peran strategis Turkiye

Turkiye menjadi tuan rumah KTT NATO untuk pertama kalinya dalam 22 tahun dengan menghadirkan para pemimpin dari 32 negara anggota serta mitra Indo-Pasifik

Turkiye kembali jadi tuan rumah KTT NATO setelah 22 tahun Turkiye menjadi tuan rumah KTT NATO untuk pertama kalinya dalam 22 tahun dengan menghadirkan para pemimpin dari 32 negara anggota serta mitra Indo-Pasifik

Turkiye akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO untuk pertama kalinya dalam 22 tahun pada pekan depan dengan menghadirkan para pemimpin dunia di Ankara di tengah meningkatnya tantangan keamanan global dan perubahan pembagian tanggung jawab di dalam aliansi.

Setelah menjadi tuan rumah KTT NATO di Istanbul pada 2004 yang dianggap sebagai salah satu titik penting transformasi NATO pasca-Perang Dingin, Turkiye kembali dipercaya menggelar pertemuan para pemimpin negara anggota dalam situasi yang disebut para pejabat sebagai "era penuh ketidakpastian".

KTT NATO ke-36 tingkat kepala negara dan pemerintahan yang digelar di Ankara dipandang sebagai forum penting bagi masa depan aliansi dan arsitektur keamanan global.

Pertemuan ini juga diharapkan semakin memperlihatkan bobot diplomatik Turkiye sekaligus menunjukkan peran Ankara yang semakin besar di dalam NATO.

Selain itu, KTT akan menjadi ajang untuk menampilkan kontribusi militer Turkiye, kemajuan industri pertahanannya, kapasitas penanganan krisis, serta diplomasi di tingkat pemimpin.

Isu pembagian beban pertahanan diperkirakan menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut.

Para pemimpin dari 32 negara anggota NATO, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, bersama para menteri luar negeri dan menteri pertahanan dijadwalkan menghadiri KTT tersebut.

Selain negara anggota NATO, forum ini juga akan dihadiri para mitra Indo-Pasifik, yakni Australia, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan, sehingga mempertemukan agenda keamanan Euro-Atlantik dan Indo-Pasifik dalam satu forum.

Forum industri pertahanan

Forum Industri Pertahanan KTT NATO yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi agenda pendamping utama juga akan digelar di Ankara sebagai bagian dari rangkaian KTT.

Pertemuan tingkat menteri luar negeri dengan negara-negara mitra dalam Istanbul Cooperation Initiative juga akan berlangsung. Inisiatif yang diluncurkan pada KTT NATO Istanbul 2004 itu melibatkan Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Turkiye akan menerima kedatangan para pemimpin dari 32 negara anggota NATO, para tamu undangan, hampir 100 menteri, diplomat senior, perwakilan organisasi internasional, serta ribuan tamu dari berbagai negara.

Sekitar 3.000 jurnalis, kru televisi, fotografer, media digital, dan lembaga penyiaran internasional telah mengajukan akreditasi untuk meliput KTT tersebut.

Sebanyak 56.288 personel keamanan akan dikerahkan, terdiri atas 48.841 polisi dan 7.447 personel gendarmeri.

Selain itu, 639 personel akan melakukan patroli siber selama 24 jam untuk mengantisipasi ancaman keamanan digital.

Para peserta akan dilayani melalui Bandara Esenboga Ankara, Pangkalan Udara Murted, serta bekas Pangkalan Udara Etimesgut yang kini difungsikan sebagai Bandara Ankara.

Sejumlah kegiatan pendamping juga digelar, antara lain KTT Parlemen NATO di Istana Dolmabahce, Istanbul, pada 28-29 Juni, resepsi informal bagi para duta besar NATO pada 6 Juli, lokakarya SAM-Chatham House pada 6 Juli, dialog KTT NATO Ankara pada 7 Juli, forum SETA-MSC bertajuk Allies at Ankara pada 7-8 Juli, serta Transatlantic Policy Planners' Roundtable pada 7-8 Juli.

KTT Istanbul 2004 menjadi titik balik NATO

KTT NATO Istanbul 2004 yang merupakan KTT kepala negara dan pemerintahan ke-17 dalam sejarah NATO saat itu dipandang sebagai salah satu titik balik penting dalam proses transformasi aliansi.

Selain dihadiri 26 negara anggota NATO ketika itu, pertemuan juga diikuti kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, menteri pertahanan, serta pejabat sipil dan militer dari 20 negara mitra.

Forum yang dihadiri perwakilan dari 46 negara tersebut berperan penting dalam membentuk agenda keamanan internasional.

KTT Istanbul menghasilkan sejumlah keputusan penting, antara lain memperluas peran NATO di Afghanistan, memberikan pelatihan kepada pasukan keamanan Irak, serta menyambut tujuh anggota baru, yakni Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Rumania, Slovakia, dan Slovenia, dalam KTT NATO pertama mereka sebagai anggota penuh.

Ketujuh negara tersebut resmi bergabung dengan NATO pada 29 Maret 2004 sebagai bagian dari gelombang perluasan terbesar NATO setelah berakhirnya Perang Dingin.

KTT tersebut terdiri atas empat pertemuan utama, yakni Dewan Atlantik Utara (NAC), Dewan NATO-Rusia, Komisi NATO-Ukraina, dan Dewan Kemitraan Euro-Atlantik (EAPC).

Sejumlah pemimpin dunia yang hadir saat itu antara lain Presiden AS George W. Bush, Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Prancis Jacques Chirac, Kanselir Jerman Gerhard Schroder, Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld, Presiden Afghanistan Hamid Karzai, Presiden Georgia Mikheil Saakashvili, Menteri Luar Negeri Irak Hoshyar Zebari, Menteri Luar Negeri Italia Franco Frattini, serta para pejabat tinggi dari berbagai negara.

Pertemuan Dewan NATO-Rusia juga digelar dalam rangkaian KTT tersebut, namun Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hadir.

Absennya Putin serta minimnya kemajuan terkait penarikan pasukan Rusia dari Georgia dan Moldova membuat pertemuan itu kurang mendapat perhatian dibandingkan yang diperkirakan.

Presiden Republik Ceko saat itu Vaclav Klaus juga batal menghadiri KTT karena krisis politik di negaranya, sementara Albania, Kroasia, dan Makedonia yang mengajukan keanggotaan NATO belum memperoleh jadwal aksesi.

KTT tersebut juga menghasilkan keputusan memperluas kehadiran NATO di Afghanistan, mengakhiri operasi di Bosnia dan Herzegovina, memberikan pelatihan kepada pasukan keamanan Irak, memperkuat kemampuan operasional aliansi, serta meluncurkan berbagai inisiatif kemitraan baru.

Mantan Presiden AS George W. Bush tiba di Ankara sehari sebelum KTT dimulai dan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Turkiye. Pada hari terakhir KTT, dalam pidatonya di Universitas Galatasaray, Bush menegaskan Amerika Serikat menolak pemisahan Turkiye dari Eropa melalui batas-batas yang dibuat secara artifisial.

Pengamanan luar biasa

KTT NATO 2004 juga diwarnai pengamanan yang sangat ketat. Istanbul berada dalam pengawasan keamanan berlapis selama penyelenggaraan acara yang dihadiri sekitar 3.000 delegasi dan 3.500 awak media.

Grand Bazaar sempat ditutup untuk umum pada waktu-waktu tertentu, sementara perusahaan pos Turkiye (PTT) menerbitkan amplop dan materi filateli khusus untuk memperingati penyelenggaraan KTT tersebut.

Di tengah berlangsungnya KTT, dunia juga dikejutkan oleh perkembangan penting di Irak.

Penyerahan kedaulatan Irak kepada pemerintahan sementara diumumkan lebih cepat dari jadwal ketika para pemimpin dunia sedang berkumpul di Istanbul.

Dengan demikian, ketika para pemimpin NATO membahas arah kebijakan keamanan masa depan di Istanbul, salah satu peristiwa politik internasional paling penting juga berlangsung pada saat yang sama.

KTT NATO Istanbul 2004 kemudian dikenang sebagai salah satu KTT paling bersejarah dalam perjalanan NATO karena keputusan-keputusan strategis yang dihasilkan, besarnya partisipasi internasional, serta pengaruhnya terhadap kebijakan keamanan global.