Presiden AS Donald Trump menyebut peluang tercapainya kesepakatan dengan Iran sangat besar sebelum kunjungannya ke China

Trump yakin kesepakatan dengan Iran tercapai sebelum lawatan ke China Presiden AS Donald Trump menyebut peluang tercapainya kesepakatan dengan Iran sangat besar sebelum kunjungannya ke China

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan peluang tercapainya kesepakatan dengan Iran “sangat besar” sebelum kunjungannya ke China pekan depan, di tengah upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik antara Washington dan Teheran.

“Saya pikir kami punya peluang sangat besar untuk mencapai kesepakatan lagi,” kata Trump kepada PBS, Rabu.

Trump mengatakan akan menjadi situasi yang “ideal” jika kesepakatan dapat dicapai sebelum pekan depan, meski hal itu bukan syarat mutlak. Kunjungan kenegaraan Trump ke China dijadwalkan berlangsung pada 14-15 Mei di Beijing.

Namun, Trump memperingatkan bahwa jika negosiasi gagal, Washington akan “kembali ke cara lama”, yang merujuk pada kemungkinan dimulainya kembali kampanye pemboman besar-besaran.

Ia mengatakan kecil kemungkinan akan mengirim utusan untuk pembicaraan tahap akhir, tetapi mengisyaratkan upacara penandatanganan resmi dapat dilakukan di lokasi yang masih belum ditentukan apabila kedua pihak mencapai kesepakatan.

Syarat kesepakatan

Trump menyebut kesepakatan harus mencakup pemindahan stok uranium Iran dengan tingkat pengayaan tinggi langsung ke Amerika Serikat serta penghentian operasi fasilitas bawah tanah Iran.

Ia juga menegaskan pembekuan pengayaan uranium Iran pada tingkat 3,67 persen “bukan bagian dari kesepakatan”.

Meski optimistis solusi konflik “sudah sangat dekat”, Trump kembali melontarkan ancaman keras terhadap Iran.

“Jika mereka setuju, semuanya selesai. Jika mereka tidak setuju, kami akan membombardir,” kata Trump.

Ia juga membantah laporan yang menyebut kesepakatan akan mengizinkan Iran mempertahankan pengayaan uranium 3,67 persen, dan menegaskan poin tersebut tidak termasuk dalam kerangka negosiasi saat ini.

Tekanan ekonomi dan China

Terkait tekanan ekonomi, Trump mengatakan keberhasilan kesepakatan akan membuat Amerika Serikat “melonggarkan sanksi terhadap Iran”, sehingga tidak perlu lagi menargetkan bank-bank China yang membeli minyak Iran.

Ia juga mengatakan apabila konflik berakhir, maka “tidak banyak yang perlu dibahas” mengenai perdagangan minyak dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping.

Dalam unggahan di platform Truth Social pada Rabu, Trump menyatakan perang akan berakhir jika Teheran mematuhi syarat yang telah disepakati.

Ia menambahkan blokade laut yang saat ini diberlakukan akan dicabut sehingga Selat Hormuz dapat “terbuka bagi semua pihak, termasuk Iran”.