Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan damai dengan Iran telah tercapai, disertai pembukaan kembali Selat Hormuz dan pencabutan blokade laut Amerika Serikat di kawasan tersebut

Trump umumkan kesepakatan damai AS-Iran dan pembukaan Selat Hormuz Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan damai dengan Iran telah tercapai, disertai pembukaan kembali Selat Hormuz dan pencabutan blokade laut Amerika Serikat di kawasan tersebut

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan damai antara Washington dan Teheran telah tercapai, sekaligus menyatakan pembukaan kembali Selat Hormuz dan pencabutan blokade laut Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah itu.

Dalam unggahan di platform Truth Social pada Minggu (15/6), Trump mengatakan bahwa perjanjian dengan Iran telah rampung.

"Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak!" tulis Trump.

Ia juga mengumumkan pembukaan Selat Hormuz tanpa pungutan tarif serta pencabutan segera blokade angkatan laut Amerika Serikat.

"Dengan ini saya memberikan otorisasi penuh untuk pembukaan Selat Hormuz tanpa tarif dan, pada saat yang sama, mengizinkan pencabutan segera blokade angkatan laut Amerika Serikat," katanya.

Trump turut mengisyaratkan dimulainya kembali lalu lintas pelayaran dan pengiriman energi melalui jalur strategis tersebut.

"Kapal-kapal dunia, nyalakan mesin kalian. Biarkan minyak mengalir!" tulisnya.

Namun, Trump tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi kesepakatan maupun mekanisme pelaksanaan langkah-langkah tersebut.

Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Senin (15/6) dini hari mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan damai setelah melalui perundingan intensif.

"Setelah pembicaraan yang intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Kesepakatan Damai antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai," tulis Sharif melalui platform media sosial X.

Ia menambahkan bahwa kedua pihak telah menyepakati penghentian segera dan permanen seluruh operasi militer di semua front, termasuk di Lebanon.

Menurut Sharif, upacara penandatanganan resmi kesepakatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni di Swiss.