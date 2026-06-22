Presiden AS Donald Trump mengucapkan selamat kepada Abelardo de la Espriella setelah kandidat yang didukungnya dinyatakan unggul tipis dalam putaran kedua pemilihan presiden Kolombia

Trump ucapkan selamat kepada pemenang pemilu presiden Kolombia Presiden AS Donald Trump mengucapkan selamat kepada Abelardo de la Espriella setelah kandidat yang didukungnya dinyatakan unggul tipis dalam putaran kedua pemilihan presiden Kolombia

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu menyampaikan ucapan selamat kepada Abelardo de la Espriella, kandidat yang didukungnya dan dinyatakan memenangkan putaran kedua pemilihan presiden Kolombia berdasarkan hasil sementara.

Trump menyampaikan komentarnya terkait hasil pemilu tersebut melalui platform Truth Social miliknya.

"Dia menang besar," tulis Trump.

De la Espriella meraih kemenangan dengan selisih yang sangat tipis, menurut hasil sementara yang dirilis Registri Sipil Nasional Kolombia.

Dengan 99,93 persen surat suara telah dihitung dalam sistem penghitungan cepat, De la Espriella yang mewakili Partai Defensores de la Patria memperoleh 49,65 persen suara.

Ia unggul tipis atas Senator Ivan Cepeda dari koalisi kiri berkuasa Pacto Historico yang memperoleh 48,7 persen suara.

Selisih suara yang sangat ketat, kurang dari 248.000 suara, memicu kebuntuan institusional terkait siapa yang akan memimpin negara Amerika Selatan tersebut untuk periode 2026-2030.

Presiden petahana Gustavo Petro dan Cepeda sama-sama menolak mengakui hasil tersebut sebagai hasil final.

Keduanya menyebut adanya dugaan ketidakberesan dalam proses pemungutan suara dan meluncurkan upaya hukum besar-besaran untuk menggugat hasil di puluhan ribu tempat pemungutan suara.