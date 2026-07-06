Putin dan Trump bahas perdamaian Ukraina jelang KTT NATO Ankara

Kremlin menyatakan Donald Trump kembali menegaskan kesiapannya membantu mengakhiri perang Ukraina dalam pembicaraan telepon dengan Vladimir Putin

Trump tegaskan kesiapan bantu akhiri perang Ukraina dalam percakapan dengan Putin Kremlin menyatakan Donald Trump kembali menegaskan kesiapannya membantu mengakhiri perang Ukraina dalam pembicaraan telepon dengan Vladimir Putin

Pemerintah Rusia menyatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan kesiapannya membantu mengakhiri perang Ukraina dan mendorong penyelesaian damai dalam percakapan telepon dengan Presiden Vladimir Putin pada Sabtu.

Penasihat Presiden Rusia Yury Ushakov mengatakan Putin dan Trump menggelar pembicaraan selama satu jam 25 menit yang berlangsung secara terbuka, konstruktif, dan membahas berbagai isu bilateral maupun internasional.

Menurut Ushakov, kedua pemimpin membahas upaya penyelesaian perang Rusia-Ukraina, terutama menjelang partisipasi Trump dalam KTT NATO di Ankara pada 7-8 Juli.

"Presiden AS kembali menegaskan kesiapannya untuk memfasilitasi penghentian permusuhan secepat mungkin dan mencari solusi damai atas krisis tersebut," kata Ushakov.

Dia menambahkan Utusan Khusus AS Steve Witkoff dan menantu Trump, Jared Kushner, akan melanjutkan upaya mediasi dan siap berkunjung ke Moskow pada waktu yang disepakati.

Bahas Ukraina dan Iran

Ushakov mengatakan Trump menilai perang Ukraina perlu segera diakhiri agar potensi kerja sama ekonomi bilateral dapat diwujudkan.

Sementara itu, Putin menuduh Ukraina dan negara-negara Eropa memilih memperpanjang bahkan meningkatkan konflik, serta menyampaikan penilaiannya mengenai situasi di lapangan kepada Trump.

Mengenai Iran, Ushakov mengatakan Putin berharap proses negosiasi berdasarkan nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran dapat menghasilkan solusi jangka panjang yang dapat diterima kedua belah pihak.

Menurut dia, Putin juga menegaskan kesiapan Rusia memberikan bantuan praktis untuk meredakan ketegangan dan menstabilkan situasi di kawasan, sementara Trump menyampaikan apresiasi atas sikap Rusia yang dinilai seimbang dan konstruktif.

Zelensky juga berbicara dengan Trump

Sebelumnya pada hari yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah melakukan pembicaraan telepon dengan Trump mengenai perkembangan di garis depan perang serta upaya diplomatik Kyiv.

"Ada peluang nyata untuk mengakhiri perang ini, dan tekad Amerika sangat menentukan. Kami sepakat melanjutkan pembahasan ini dalam KTT NATO di Ankara," kata Zelensky.

Hingga berita ini ditulis, Trump belum memberikan pernyataan resmi mengenai pembicaraannya dengan Putin maupun Zelensky.

Ushakov juga mengatakan kedua pemimpin sempat membahas Piala Dunia FIFA 2026, di mana Putin menyampaikan harapan agar turnamen tersebut berlangsung sukses serta mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Amerika Serikat kepada Trump dan rakyat AS.

Menurut Ushakov, kedua presiden sepakat untuk tetap menjalin komunikasi dan kembali melakukan pembicaraan dalam waktu dekat. Putin juga mengingatkan bahwa undangan bagi Trump untuk berkunjung ke Rusia masih tetap berlaku.