Trump tak pertimbangkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran Trump menyatakan tidak mempertimbangkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran dan menyebut dua hari ke depan sebagai momen yang menentukan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak mempertimbangkan perpanjangan gencatan senjata yang sedang berlaku dengan Iran, dan mengisyaratkan bahwa dua hari ke depan akan menjadi momen yang menentukan.

Hal itu disampaikan reporter ABC News Jonathan Karl melalui platform X, Selasa, yang menyebut Trump menilai perpanjangan gencatan senjata tidak akan diperlukan.

"Saya rasa kalian akan menyaksikan dua hari luar biasa ke depan," kata Trump.

Menurut Karl, Trump mengindikasikan bahwa konflik dapat berakhir melalui dua cara, yakni melalui kesepakatan perundingan atau melalui tindakan militer yang melumpuhkan kemampuan Iran.

"Bisa berakhir dengan dua cara, tapi saya rasa kesepakatan lebih baik karena kemudian mereka bisa membangun kembali. Mereka benar-benar memiliki rezim yang berbeda sekarang. Bagaimanapun, kami telah menyingkirkan para radikal. Mereka pergi, tidak lagi bersama kita," kata Trump sebagaimana dikutip Karl.

Trump juga melontarkan pernyataan yang disebut Karl sebagai "klaim luar biasa" tentang perannya di panggung global.

"Jika saya bukan presiden, dunia akan hancur berkeping-keping," kata Karl mengutip ungkapan Trump.