Trump sebut perang telah melemahkan Iran

Presiden AS Donald Trump mengeklaim perang telah melemahkan Iran secara signifikan dan menyebut Teheran kehilangan sebagian besar kemampuan militernya

Trump sebut perang telah melemahkan kemampuan militer Iran Presiden AS Donald Trump mengeklaim perang telah melemahkan Iran secara signifikan dan menyebut Teheran kehilangan sebagian besar kemampuan militernya

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat mengeklaim kemampuan militer Iran telah melemah tajam akibat perang, sekaligus menepis kritik Partai Demokrat terhadap cara pemerintahannya menangani konflik tersebut.

"Perang telah melemahkan Iran!" tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

"Iran tidak lagi memiliki angkatan udara, angkatan laut, peralatan antipesawat, radar, atau nyaris apa pun lainnya," tulisnya.

"Kami tidak bertemu karena putus asa, Iran yang demikian. Mereka sudah selesai! Kami akan menjalani 60 hari ini. Mereka tidak mendapat uang, tidak satu sen pun!" tambah Trump.

Trump juga mengkritik kalangan Demokrat yang menyatakan bahwa posisi Iran kini lebih kuat dibandingkan beberapa bulan lalu.

"Namun, Partai Demokrat mengatakan Iran sekarang lebih baik dibandingkan empat bulan lalu. Bisakah Anda membayangkan mereka lolos dengan pernyataan itu??? Seberapa bodohnya sebagian orang???" tulisnya.

Pada Rabu malam, Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani secara elektronik nota kesepahaman 14 poin yang bertujuan mengakhiri konflik yang dimulai pada 28 Februari antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, Washington dan Teheran diperkirakan akan menggelar perundingan selama 60 hari, dengan kemungkinan perpanjangan, guna mencapai kesepakatan final mengenai program nuklir Iran dan sanksi internasional.

Dalam ketentuan kesepakatan itu, Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz yang sangat strategis, sementara Amerika Serikat akan mencabut blokade lautnya, menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga menandatangani dokumen tersebut sebagai mediator.