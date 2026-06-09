Trump optimistis kesepakatan dengan Iran dapat dicapai dalam waktu dekat

Trump mengatakan perundingan dengan Iran masih berlangsung dan kesepakatan untuk mengakhiri konflik serta membatasi program nuklir Teheran berpeluang tercapai dalam dua hingga tiga hari ke depan

Trump sebut kesepakatan dengan Iran bisa tercapai dalam dua atau tiga hari Trump mengatakan perundingan dengan Iran masih berlangsung dan kesepakatan untuk mengakhiri konflik serta membatasi program nuklir Teheran berpeluang tercapai dalam dua hingga tiga hari ke depan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perundingan antara Washington dan Teheran masih terus berlangsung, hanya beberapa jam setelah Iran dan Israel sepakat menghentikan serangan satu sama lain yang sebelumnya mengancam keberlangsungan gencatan senjata yang rapuh.

Trump pada Selasa dini hari (9/6) mengatakan pembicaraan dengan Iran tidak terhenti meskipun terjadi eskalasi kekerasan dalam beberapa hari terakhir. Menurut dia, kesepakatan untuk secara resmi mengakhiri perang dapat tercapai dalam "satu atau dua hari ke depan."

"Mereka saling menyerang bolak-balik, dan sekarang keduanya sepakat melalui saya untuk berhenti. Kami kini berada pada tahap akhir dari apa yang akan menjadi kesepakatan yang sangat, sangat baik, yang tidak akan mengizinkan senjata nuklir dalam bentuk apa pun," kata Trump kepada wartawan saat bersiap kembali ke Gedung Putih setelah menghadiri pertandingan final NBA di New York.

Trump mengatakan Israel dan Iran akan membiarkan satu sama lain tanpa serangan setidaknya selama sepekan setelah dirinya melakukan "percakapan yang sangat baik" dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

"Dia (Netanyahu) diserang, lalu membalas, dan saya tidak bisa menyalahkannya karena itu," kata Trump.

"Namun dia diserang, dia membalas, dan sekarang mereka memutuskan untuk mengakhirinya. Jadi mereka akan saling membiarkan selama sekitar satu pekan atau lebih," ujarnya.

"Saya pikir kita sangat dekat untuk mencapai kesepakatan yang sangat baik, kuat, dan penting," tambah Trump.

Ia juga mengatakan Selat Hormuz akan kembali dibuka segera setelah kesepakatan ditandatangani.

"Selat itu akan dibuka kembali dengan segera, tepat setelah penandatanganan, yang mungkin terjadi dalam dua atau tiga hari," katanya.

Ketegangan kawasan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran pada 28 Februari. Gencatan senjata yang dimediasi pada April lalu menghadapi ujian terberatnya pada Minggu (7/6), ketika Israel membombardir Beirut, ibu kota Lebanon, meskipun gencatan senjata lain masih berlaku di negara tersebut.

Serangan Israel itu mendorong Iran meluncurkan rudal ke wilayah utara Israel sebagai balasan, sementara Israel kemudian melancarkan beberapa gelombang serangan udara terhadap Iran.

Militer Iran pada Senin dini hari menyatakan menghentikan serangan terhadap Israel, namun memperingatkan akan memberikan respons "menghancurkan" jika serangan Israel ke Lebanon terus berlanjut.

Media Israel, mengutip sejumlah pejabat yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa Israel telah menyetujui penghentian serangan udara terhadap Iran, tetapi akan tetap melanjutkan operasi militernya di Lebanon selatan.