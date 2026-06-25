Trump sebut akan lakukan sesuatu yang buat Turkiye 'sangat senang' terkait F-35

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan akan mengambil langkah yang dapat membuat Turkiye "sangat senang" terkait permintaan Ankara untuk memperoleh jet tempur F-35 dan mesin jet menjelang KTT NATO di Ankara

Trump sebut hadiri KTT NATO di Ankara sebagai bentuk hormat kepada Erdogan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan akan mengambil langkah yang dapat membuat Turkiye "sangat senang" terkait permintaan Ankara untuk memperoleh jet tempur F-35 dan mesin jet menjelang KTT NATO di Ankara

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan akan mengambil langkah yang dapat membuat Turkiye "sangat senang" ketika ditanya mengenai permintaan Ankara untuk memperoleh jet tempur F-35 dan mesin jet, menjelang KTT NATO yang akan digelar di ibu kota Turkiye.

Saat ditanya apakah ia akan datang ke Turkiye "dengan membawa hadiah besar", Trump menyinggung status Turkiye sebagai anggota NATO.

"Lihat, dia adalah anggota NATO. Ada yang tidak menganggapnya sebagai anggota NATO, tetapi sebenarnya dia adalah anggota NATO. Dia adalah anggota NATO yang kuat," kata Trump saat bertemu Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Gedung Putih.

"Ya, saya mungkin akan melakukan sesuatu yang akan membuatnya sangat senang," tambahnya.

Turkiye bersiap menjadi tuan rumah KTT para pemimpin NATO di Ankara pada 7-8 Juli.

Rutte mengatakan Turkiye memiliki basis industri pertahanan yang "sangat besar".

Menanggapi hal itu, Trump berkata, "Orang-orang tidak tahu seberapa besar kekuatan militer Turkiye. Mereka sangat kuat. Mereka memiliki banyak peralatan kami dan militer yang sangat kuat berkat dirinya."

Trump mengatakan jika KTT tersebut tidak diselenggarakan di Turkiye dan tidak dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan, kemungkinan besar ia tidak akan menghadirinya.

"Saya datang sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Erdogan," ujar Trump.

Pada 2019, di masa pemerintahan pertama Trump, Amerika Serikat mengeluarkan Turkiye dari program F-35 setelah memprotes pembelian sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia oleh Ankara. Washington beralasan sistem tersebut dapat membahayakan keamanan jet tempur F-35.

Turkiye berulang kali menyatakan tidak ada pertentangan antara kepemilikan sistem S-400 dan program F-35 serta mengusulkan pembentukan komisi untuk mengkaji persoalan tersebut. Ankara juga menegaskan telah memenuhi seluruh kewajibannya dalam program F-35 dan menyatakan keputusan penangguhan tersebut bertentangan dengan aturan.

Ankara menilai pengadaan jet tempur F-35 akan memperkuat kemampuan pertahanan tidak hanya bagi Turkiye, tetapi juga NATO.

Ketika ditanya syarat yang harus dipenuhi agar kesepakatan F-35 dapat diselesaikan, Trump menyerahkan pertanyaan itu kepada Wakil Presiden JD Vance.

Vance mengatakan para pejabat, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth, saat ini sedang meninjau persoalan tersebut.

"Ada beberapa hal yang harus kami pastikan telah dipenuhi agar sesuai dengan hukum Amerika Serikat. Presiden telah meminta kami melakukan hal itu dan kami sedang memverifikasi seluruh persyaratan tersebut," kata Vance.

"Ini pada dasarnya merupakan persoalan yang berkaitan dengan Kongres dan memastikan bahwa Turkiye telah mematuhi hukum Amerika Serikat sehingga dapat memperoleh F-35. Kami akan mengumumkan hasilnya setelah proses peninjauan selesai," ujarnya.