Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan Washington akan lebih mengandalkan tekanan ekonomi terhadap Iran daripada segera melancarkan operasi militer baru, sembari terus memantau memburuknya kondisi keuangan Teheran

Trump pilih tingkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran ketimbang serangan baru Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan Washington akan lebih mengandalkan tekanan ekonomi terhadap Iran daripada segera melancarkan operasi militer baru, sembari terus memantau memburuknya kondisi keuangan Teheran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan akan lebih mengandalkan peningkatan tekanan ekonomi terhadap Iran ketimbang segera melancarkan operasi militer baru, menurut wawancara dengan Axios pada Minggu.

"Kami menanganinya dengan lebih tenang," kata Trump kepada Axios.

Trump mengatakan Washington "hanya melakukan negosiasi secara terbatas" dengan Teheran sambil terus mengamati kondisi ekonomi Iran yang memburuk.

"Kami hanya mengamati Iran dengan inflasinya yang sangat tinggi dan fakta bahwa mereka tidak punya uang," katanya.

Trump menilai kondisi keuangan Iran berada dalam keadaan "sangat buruk" dan negara itu kesulitan membayar pasukannya.

Ia mengatakan blokade laut Amerika Serikat telah meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Iran dan turut memperburuk krisis ekonomi negara tersebut.

Menurut Trump, dampak ekonomi konflik terhadap masyarakat Amerika Serikat telah mereda seiring harga minyak turun menjadi sedikit di atas 75 dolar AS per barel.

"Ini akan terselesaikan. Selalu terselesaikan. Ini seperti permainan catur," kata Trump mengenai konfrontasi dengan Teheran.