Presiden AS Donald Trump menyatakan tidak ada batas terhadap kekuasaannya setelah konflik dengan Iran, sambil menegaskan bahwa Amerika Serikat berhasil mengalahkan Teheran secara militer

Trump klaim tak ada batas kekuasaan usai perang dengan Iran Presiden AS Donald Trump menyatakan tidak ada batas terhadap kekuasaannya setelah konflik dengan Iran, sambil menegaskan bahwa Amerika Serikat berhasil mengalahkan Teheran secara militer

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak ada batas terhadap kemampuannya menggunakan kekuasaan setelah perang antara Amerika Serikat dan Iran, seraya menegaskan bahwa negaranya memiliki militer paling kuat di dunia.

Dalam wawancara dengan Axios yang dirilis pada Kamis, Trump ditanya mengenai pelajaran yang ia peroleh terkait penggunaan dan batas-batas kekuasaan presiden setelah konflik tersebut.

"Tidak ada batas. Saya belum mempelajari pelajaran itu. Saya tahu ada batas, tetapi tidak ada batas. Kami mengalahkan mereka sepenuhnya secara militer," kata Trump.

Trump juga mengeklaim bahwa Amerika Serikat memiliki kekuatan militer yang tidak tertandingi oleh negara lain.

"Kami memiliki militer paling kuat di dunia, jauh di atas yang lain. Siapa lagi yang bisa melakukan blokade seperti itu? Saya melakukan blokade laut sehingga tidak ada satu pun kapal yang bisa lewat. Beberapa mencoba, tetapi tidak berhasil. Itu memang tidak berlangsung lama," ujarnya.

Ketika ditanya apakah nota kesepahaman yang ditandatangani Amerika Serikat dan Iran pekan ini dapat dianggap sebagai bentuk "penyerahan tanpa syarat" yang sebelumnya ia tuntut dari Teheran, Trump menjawab bahwa kesepakatan tersebut kemungkinan besar memang dapat dikategorikan demikian.

"Ya, mungkin itu memang merupakan penyerahan tanpa syarat," kata dia.