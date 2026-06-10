Presiden AS Donald Trump mengatakan Iran terlalu lama bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan Washington dan memperingatkan bahwa Teheran kini harus menanggung konsekuensi dari keterlambatan tersebut

Trump: Iran terlalu lama bernegosiasi dan kini harus membayar harganya Presiden AS Donald Trump mengatakan Iran terlalu lama bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan Washington dan memperingatkan bahwa Teheran kini harus menanggung konsekuensi dari keterlambatan tersebut

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (10/6) mengatakan Iran terlalu lama bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri permusuhan antara Washington dan Teheran, serta memperingatkan bahwa negara itu kini harus "membayar harganya."

"Iran memiliki militer yang benar-benar berantakan. Sebagian besar kekuatannya, seperti angkatan laut dan angkatan udara, bahkan nyaris tidak ada lagi. Mereka telah dikalahkan sepenuhnya. Iran hanya banyak bicara tanpa tindakan," tulis Trump melalui platform Truth Social.

Trump juga melontarkan kritik keras terhadap Iran dalam unggahan tersebut.

"Pengganggu di Timur Tengah itu sudah mati. Mereka terlalu lama bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang sebenarnya akan sangat menguntungkan bagi mereka, dan sekarang mereka harus membayar harganya," tulisnya.

Pernyataan Trump disampaikan setelah terjadi saling serang antara pasukan Iran dan Amerika Serikat semalam.

Ketegangan itu terjadi setelah beberapa hari situasi kawasan mengalami pasang surut, ketika Israel dan Iran saling melancarkan serangan militer sebelum kemudian mengurangi eskalasi.

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) sebelumnya menyatakan bahwa jet tempur AS menyerang sistem pertahanan udara dan lokasi radar Iran di dekat Selat Hormuz sebagai respons atas jatuhnya helikopter Apache milik Angkatan Darat AS.

Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Rabu dini hari mengklaim telah melancarkan serangan balasan terhadap 21 target militer Amerika Serikat yang berada di pangkalan udara dan pangkalan angkatan laut AS di berbagai wilayah kawasan.