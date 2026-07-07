Presiden AS Donald Trump bertolak ke Ankara untuk menghadiri KTT NATO dan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan

Trump bertolak ke Turkiye untuk hadiri KTT NATO dan bertemu Erdogan Presiden AS Donald Trump bertolak ke Ankara untuk menghadiri KTT NATO dan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin malam bertolak menuju Ankara, Turkiye, untuk menghadiri KTT NATO sekaligus menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Pesawat kepresidenan Air Force One lepas landas dari Joint Base Andrews setelah iring-iringan Trump meninggalkan Gedung Putih.

Dalam lawatan tersebut, Trump didampingi sejumlah pejabat tinggi pemerintah AS, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, serta sejumlah pejabat senior Gedung Putih dan staf kepresidenan.

Trump dijadwalkan tiba di Ankara pada Selasa sore dan akan disambut melalui upacara kenegaraan oleh Presiden Erdogan.

Kedua pemimpin akan membahas hubungan bilateral Turkiye-AS, mencakup kerja sama di bidang pertahanan, perdagangan, investasi, serta langkah-langkah untuk memperdalam kerja sama kedua negara.

Pada Rabu, Trump akan mengikuti upacara penyambutan resmi, sesi foto bersama para pemimpin NATO, dan pertemuan kerja para kepala negara dan pemerintahan anggota aliansi.

Selain itu, ia dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa.