Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington perlu menjaga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap "sedikit waras" dalam menyikapi perkembangan situasi di Lebanon

Trump: AS harus menjaga Netanyahu tetap 'sedikit waras' soal Lebanon Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington perlu menjaga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap "sedikit waras" dalam menyikapi perkembangan situasi di Lebanon

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Washington harus menjaga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap "sedikit waras" terkait situasi di Lebanon.

Meski menggambarkan hubungannya dengan Netanyahu sebagai hubungan yang baik, Trump dalam cuplikan wawancara dengan Axios yang dipublikasikan pada Jumat mengeklaim dirinya dapat mengendalikan tindakan militer Israel di Lebanon karena para pejabat Israel "melakukan apa yang saya katakan."

Trump juga menekankan keunggulan militer Amerika Serikat dengan menyebut negaranya menyediakan "senjata" dan "pembom B-2" bagi Israel.

Ia lebih lanjut mengeklaim bahwa tanpa campur tangannya, Israel akan "hancur total."