Gedung Putih mengonfirmasi Donald Trump akan bertemu Volodymyr Zelensky dan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa di sela KTT NATO di Ankara

Trump akan bertemu Zelensky dan Presiden Suriah di sela KTT NATO Ankara Gedung Putih mengonfirmasi Donald Trump akan bertemu Volodymyr Zelensky dan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa di sela KTT NATO di Ankara

Gedung Putih pada Minggu mengumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa di sela-sela KTT NATO di Ankara.

Wakil Juru Bicara Gedung Putih Anna Kelly mengatakan Trump akan meninggalkan Gedung Putih pada Senin malam dan tiba di Ankara pada Selasa siang.

Pada Rabu, Trump dijadwalkan menghadiri upacara penyambutan resmi, sesi foto bersama, dan sidang kerja para pemimpin NATO sebelum menggelar pertemuan bilateral secara terpisah dengan Zelensky dan Sharaa.

Trump juga akan menggelar konferensi pers sebelum meninggalkan Ankara.

Seorang pejabat senior AS yang berbicara kepada wartawan dengan syarat anonim mengatakan Washington mengharapkan seluruh sekutu NATO menunjukkan peningkatan belanja pertahanan yang nyata demi menciptakan pembagian beban yang lebih adil.

Selat Hormuz dan industri pertahanan

Pejabat tersebut mengatakan isu keamanan maritim di Selat Hormuz diperkirakan menjadi salah satu agenda pembahasan dalam KTT NATO karena sejumlah negara sekutu telah menyatakan kesiapan berkontribusi menjaga keamanan jalur pelayaran di kawasan tersebut.

"Saya yakin Selat Hormuz dan perlindungan terhadap lalu lintas pelayaran di sana akan menjadi salah satu topik yang dibahas," katanya.

Dia mengatakan banyak negara sekutu telah menawarkan kemampuan yang dimiliki, namun sebagian di antaranya belum memiliki kapal atau aset yang memadai untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam operasi maritim.

Dia juga mengungkapkan bahwa KTT NATO akan diwarnai sejumlah pengumuman besar di sektor industri pertahanan.

"Kami akan mengumumkan proyek senilai miliaran dolar di sela-sela KTT," katanya, seraya menyebut proyek produksi bersama peralatan pertahanan dan pembangunan pabrik yang melibatkan negara-negara Eropa serta Kanada.

Greenland dan perang Ukraina

Menjawab pertanyaan mengenai keinginan Trump untuk mengakuisisi Greenland, seorang pejabat lainnya mengatakan pemerintahan Trump masih menilai pengambilalihan Greenland oleh Amerika Serikat merupakan solusi jangka panjang terbaik, meski berbagai alternatif lain juga sedang dibahas bersama pemerintah Greenland dan Denmark.

"Kami saat ini memiliki pemerintah di Greenland, Denmark, dan Amerika Serikat yang sama-sama ingin menyelesaikan persoalan ini secara permanen," kata pejabat tersebut.

Menurut dia, Trump telah menawarkan akuisisi Greenland sebagai solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan pertahanan NATO terkait wilayah tersebut, namun Washington tetap membuka pembahasan mengenai mekanisme lain.

Terkait pertemuan Trump dengan Zelensky, pejabat itu mengatakan kedua pemimpin akan membahas upaya mengakhiri perang di Ukraina.

"Presiden tentu akan bertemu Presiden Zelensky untuk membahas bagaimana kita dapat mengakhiri perang ini. Ini telah menjadi prioritas beliau sejak lama dan kami berharap dapat mencapai tujuan tersebut," katanya.