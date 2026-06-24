Senat Amerika Serikat mengesahkan Resolusi War Powers yang meminta Presiden Donald Trump mengakhiri permusuhan terhadap Iran kecuali ada persetujuan Kongres untuk tindakan militer lanjutan

Senat AS sahkan resolusi untuk akhiri permusuhan dengan Iran Senat Amerika Serikat mengesahkan Resolusi War Powers yang meminta Presiden Donald Trump mengakhiri permusuhan terhadap Iran kecuali ada persetujuan Kongres untuk tindakan militer lanjutan

Senat Amerika Serikat pada Selasa mengesahkan Resolusi War Powers yang mengarahkan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri permusuhan terhadap Iran kecuali Kongres memberikan otorisasi untuk tindakan militer lebih lanjut.

Majelis tinggi Kongres itu memberikan suara 50 berbanding 48 untuk menyetujui resolusi yang sebelumnya telah disahkan DPR AS dan diajukan oleh Gregory Meeks, anggota Partai Demokrat terkemuka di Komite Urusan Luar Negeri DPR.

Empat senator Partai Republik, yakni Bill Cassidy dari Louisiana, Susan Collins dari Maine, Lisa Murkowski dari Alaska, dan Rand Paul dari Kentucky, bergabung dengan Partai Demokrat dalam mendukung resolusi tersebut.

Sementara itu, Senator Demokrat John Fetterman dari Pennsylvania memberikan suara menolak, sedangkan Senator Republik Mitch McConnell dari Kentucky dan Dave McCormick dari Pennsylvania tidak memberikan suara.

Dampak praktis resolusi tersebut masih belum jelas karena Washington dan Teheran telah mencapai kesepakatan damai sementara. Namun, resolusi yang tidak mengikat secara hukum itu menjadi penolakan simbolis terkuat dari Capitol Hill terhadap perang sejauh ini setelah sembilan pemungutan suara sebelumnya gagal memperoleh mayoritas sederhana yang dibutuhkan untuk lolos di Senat.

Pemungutan suara di Senat berlangsung kurang dari sepekan setelah pemerintahan Trump mengumumkan kesepahaman sementara dengan Iran yang bertujuan menghentikan permusuhan sambil melanjutkan perundingan menuju penyelesaian yang lebih luas.

Trump kritik resolusi

Trump mengkritik pengesahan resolusi tersebut dan menilai langkah itu melemahkan posisi tawar pemerintahannya dalam berhubungan dengan Teheran serta mempersulit upaya mencapai tujuan AS.

"Jadi, saya sudah menekan Iran hingga berada di ujung tanduk, siap menyerah, dan bersedia memberikan hampir apa pun kepada kita," tulis Trump di platform Truth Social miliknya, seraya menambahkan bahwa Iran menunjukkan sikap hormat kepada AS dan pemerintahannya.

Trump menyebut pemungutan suara di Senat sebagai langkah yang "tidak tepat waktu dan tidak berarti", serta menuduh para legislator menunjukkan penolakan terhadap kebijakan Iran yang dijalankannya pada saat yang krusial.

Presiden AS itu juga mengkritik empat senator Republik yang mendukung resolusi tersebut dengan menyebut mereka sebagai "pecundang" dan menilai suara mereka telah memberikan "dukungan dan kenyamanan" kepada musuh Amerika Serikat.

"Para senator ini baru saja membuat pekerjaan saya lebih sulit, tetapi saya akan menyelesaikannya, dengan satu atau lain cara, karena saya selalu berhasil menyelesaikannya," tulis Trump.

AS dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran pada 28 Februari yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan terhadap aset-aset AS di Timur Tengah. Pertempuran dihentikan melalui gencatan senjata yang dimediasi Pakistan dan mulai berlaku pada 8 April.

Washington dan Tel Aviv menuduh Teheran mengembangkan program nuklir dan rudal yang mengancam Israel serta sekutu-sekutu AS di kawasan. Iran membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa aktivitas nuklirnya bersifat damai serta tidak ditujukan untuk memproduksi senjata nuklir atau mengancam negara lain.

Pada 17 Juni, Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani secara elektronik nota kesepahaman yang bertujuan mencapai perjanjian damai jangka panjang.

Kedua pihak kini menjalani negosiasi teknis selama masa gencatan senjata 60 hari untuk menyelesaikan perselisihan terkait program nuklir Iran dan memulihkan pelayaran komersial melalui Selat Hormuz ke tingkat sebelum konflik.